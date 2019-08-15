Специалистам не удается договориться о представлении мартовских событиях 2008 года в школьных учебниках

Через две недели начинается новый учебный год, но новый учебник по армянской истории для 9-х классов все еще не готов.

В комиссии, созданной с целью изучения учебника, не могут прийти к общему знаменателю относительно того, как сформулировать мартовские события 2008 года.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сегодня сообщил журналистам, что он лично не позволил печатать учебники по истории до тех пор, пока комиссия не придет к определенному заключению.

«В содержательном плане в настоящее время обсуждается содержание учебника армянской истории. Это очень сложные обсуждения, комиссия не может прийти к заключению: некоторые специалисты пишут в этих материалах на 180 градусов противоположные мнения», - сказал министр.

Он утверждает, что все остальные 38 учебников уже напечатаны.

По словам Арутюняна, спорные темы учебника истории включены в учебную программу второго полугодия, что не исключает, что в начале года учащиеся получат прежние учебники, а новое издание будет распространено только после прихода к общему знаменателю во втором полугодии.

На вопрос Радио Азатутюн, какими принципами они будут руководствоваться, учитывая, что судебный процесс по делу о кровавых событиях 1 марта 2008 года все еще продолжается, министр ответил: «Это тоже проблема. Мы изучаем опыт ряда стран. Есть страны, которые, например, не включают в учебники эпизоды своей истории последних 20-25 лет. Возможно, что мы применим этот опыт».