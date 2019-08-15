«Он великолепно поработал, это было невероятно» - туристы говорят об экскурсии, на которой их гидом был армянский премьер

Туристы из Нидерландов и Бельгии, которых накануне в качестве гида сопровождал по Еревану премьер-министр Армении Никол Пашинян, говорят, что были изумлены, увидев главу армянского правительства лично в туристическом автобусе.

«Я здесь впервые, но я вернусь со своими друзьями. Я обязательно приеду снова», - отметила одна из туристок.

Бейа Фонкилсдунг из Нидерландов рассказала, как она решила приехать в Армению: «Я смотрела на карту. До этого я уже побывала во многих странах. Я думала, куда бы поехать, и тут увидела Армению и Грузию. Мне очень повезло».

«Это действительно красивая страна – культура, природа, все», - отметила другая туристка.

Когда эта группа туристов решила накануне совершить экскурсию на автобусе, никто из них не знал, что их гидом станет лично премьер-министр Армении.

«Он великолепно поработал. Это было невероятно, спонтанно», - сказала еще одна туристка.

На вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, будет ли она рассказывать обо всем этом в Нидерландах, одна из туристок ответила так: «Мы были изумлены. Я люблю эту страну. Я каждый день отсюда домой посылаю 100-200 фотографий. Голландцев удивила эта страна, она такая красивая».

После более чем часовой экскурсии по центру Еревана премьер-министр неожиданно пригласил всех туристов в правительственное здание, где показал им свое рабочее место, после чего было подано вино, и туристы даже получили подарки.

«Нам в подарок дали армянское вино. Пожалуйста, посмотрите… Мне нравится вино, коньяк, ликеры, я очень люблю эту страну», - сказала Бейа Фонкилсдунг.

Группа уже успела попутешествовала по Армении: была в Дилижане, Севане, Горисе. «Мы видели много монастырей, названия которых я не помню. Но каждый монастырь отличался от других. Я из Голландии в Армению привожу туристические группы, и должна вам сказать, что людям это очень нравится. В следующем году будет больше групп. Мы также видели природу, все очень естественно, натурально, это не массовый туризм. Это трогает тебя за душу», - отметила туристка.

Группу туристов также привлекла армянская музыка. «Дудук звучит очень красиво», - отметила одна из туристок.

«На глаза наворачиваются слезы», - добавила другая.

«Всего за пять лет Армения обязательно станет топ-страной. Я вам желаю всего наилучшего. Удачи», - сказала туристка.

«Мы хотим показать вам кое-что. У нас уже есть фанаты Армении», - отметила другая туристка.

Турист в майке с гербом Армении сказал: «Очень приятно видеть, как ваш премьер-министр дает возможность молодежи развиваться и как его любит его народ».