Глава попавшей под санкции США армянской компании считает произошедшее «недоразумением»

США ввели санкции против двух армянских компаний - ЗАО «Маркел» и Ереванского научно-исследовательского института средств связи (ЕрНИИСС).

В официальном сообщении Министерства торговли США отмечается, что эти компании включены в список тех компаний, которые, согласно достоверным данным, представляют опасность для национальной безопасности США либо занимаются деятельностью, которая может противоречить интересам или внешней политике США.

«ЕрНИИСС получил и реэкспортировал товары, включенные в «Список коммерческого контроля» Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий. При этом исполнительный директор ЕрНИИСС возглавляет и другую включенную в черный список армянскую компанию - ЗАО «Маркел»», - говорится в сообщении.

В официальном сообщении утверждается, что ЗАО «Маркел» «ведет бизнес с иранской организацией, которая находится под американскими санкциями».

Между тем, директор ЕрНИИСС Мгер Маркосян считает произошедшее недоразумением. Он утверждает, что возглавляемый им институт как предприятие никогда не имел каких-либо коммерческих связей с какой-либо организацией Исламской Республики Иран. Он подтвердил, что также является президентом ЗАО «Маркел», утверждая, что эта компания также не имеет никаких связей с Ираном.

«Ничего такого нет. ЗАО «Маркел» имело контракты с предприятиями Исламской Республики Иран до 2009 года. С 2009 года никаких контрактов не было», - заверил он.

Маркосян собирается обратиться в посольство США в Армении с обжаловать факт внесения его компаний в черный список. «Любой экспорт, особенно в Иран, рассматривается под большим микроскопом. И если есть какие-либо малейшие сомнения, знайте, что государство не дает на это разрешения. Зная все это, мы никогда не шли по этому пути. И у нас не было такого случая, потому что государство сразу же все это запретило бы. Откуда они взяли эту информацию, кто дал эту информацию, это нужно выяснить», - отметил он.

Маркосян сказал, что уже 40 лет занимается проектированием и разработкой испытательных образцов радиотехнических устройств и гордится тем, что в последнее время на выставках «Экспо» их имя звучит часто, у них есть успехи, они работают с Министерством обороны.

«Мы готовы работать со всеми, чтобы показать наши документы. Захотят посмотреть документы - посмотрят, захотят - выслушают объяснения, как пожелают, пусть посмотрят, убедятся. Каждые два года или один раз за какой-то период времени представители Госдепартамента США приезжали изучать то, что мы делаем, используем, и видели, что все на месте, идет нормальная работа. И говорили: так и продолжайте», - сказал директор компаний, попавших под американские санкции.

В Министерстве экономики Армении сообщили, что проводят соответствующие уточнения в связи с информацией о санкциях и выступят с дополнительным разъяснением.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня не стал комментировать этот вопрос.

Помимо армянских компаний в санкционный список Министерства торговли США попали также 15 компаний из России, Грузии, Бельгии, Великобритании, Канады, Китая и Гонконга.

Согласно сообщению, этим компаниям отныне запрещено получать товары из США. Ограничение вступает в силу с 14 августа.