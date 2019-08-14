«Встреча на высшем уровне между Арменией и США была и остается в нашей повестке дня» - Мнацаканян

«Встреча на высшем уровне между Арменией и США была и остается в нашей повестке дня», - заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Уругвая в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

«Уверен, что этот момент придет, но если мы дадим оценку нынешней динамике, то увидим, какие состоялись встречи, на каких уровнях и с какой частотой, в этом смысле никакого дефицита в политическом диалоге на высоком уровне с США в этом году у нас нет. Этот [диалог] будет продолжаться, перед нами стоят продолжительные программы, у нас есть многочисленные вопросы повестки дня, некоторые вопросы спорны, некоторые касаются следующих шагов, но это вполне нормально в том смысле, что это отношения между двумя партнерами, вопросы повестки дня всегда являются предметом обсуждения. У нас никогда не было проблем с обсуждением наших вопросов на самом высоком уровне, и это постоянный процесс», - сказал Мнацаканян.

Касаясь процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, глава МИД Армении отметил, что динамика переговоров сохраняется.

«На самом деле, планируется продолжение встреч, мы никогда не заставляли ждать, в плане динамики мы достаточно активны и не намерены менять наш подход. Что касается сроков, то я вновь должен попросить немного набраться терпения, потому что я считаю принципиальным то, чтобы о встрече объявлялось тогда, когда она согласована с сопредседателями и другой стороной», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.