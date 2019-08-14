США ввели санкции против двух армянский компаний

США ввели санкции против двух армянских компаний - ЗАО «Маркел» и Ереванского научно-исследовательского института средств связи (ЕрНИИСС).

В официальном сообщении Министерства торговли США отмечается, что эти компании включены в список тех компаний, которые, согласно достоверным данным, представляют опасность для национальной безопасности США либо занимаются деятельностью, которая может противоречить интересам или внешней политике США.

«ЕрНИИСС получил и реэкспортировал товары, включенные в «Список коммерческого контроля» Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий. При этом исполнительный директор ЕрНИИСС возглавляет и другую включенную в черный список армянскую компанию - ЗАО «Маркел»», - говорится в сообщении.

В официальном сообщении утверждается, что ЗАО «Маркел» «введет бизнес с иранской организацией, которая находится под американскими санкциями».

Помимо армянских компаний в санкционный список Министерства торговли США попали также 15 компаний из России, Грузии, Бельгии, Великобритании, Канады, Китая и Гонконга. Согласно сообщению, этим компаниям отныне запрещено получать товары из США. Ограничение вступает в силу с 14 августа.