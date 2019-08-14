Крупный бизнес всех олигархов нужно превратить в открытые акционерные общества – Багратян

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян предлагает превратить крупные предприятия всех олигархов в открытые акционерные общества и разместить их акции на бирже.

Выступая в эфире программы «Политика изнутри» Азатутюн ТВ Багратян подчеркнул, что влияние олигархов в таком случае уменьшится.

По его словам, крупные бизнесмены должны понимать, что если они не будут хорошо работать, то кто-то другой может купить их бизнес.

По мнению бывшего премьера, и после смены власти 2018 года в Армении по-прежнему остались те же олигархи.

«Я предлагаю, например, чтобы все бизнесы Самвела Алексаняна были в форме открытого акционерного общества. Он должен знать, что если он не будет работать хорошо, кто-то другой за одну ночь может скупить большую часть его бизнеса. Извините, что я назвал Самвела Алексаняна. Речь идет обо всем крупном бизнесе: о Гагике Царукян, об «АрмРосгазпроме», о сетях Самвела Карапетяна. Речь идет обо всех банках, импортерах бензина. Я не использую слово «олигарх» в плохом смысле. Мы считаем того или иного человека олигархом, считая, что его бизнес крупный. «Олигарх» означает, что его бизнес настолько велик, что он имеет отношение к деятельности правительства», - пояснил Грант Багратян.

На замечание о том, что премьер-министр страны не может заставить бизнесменов превращать свои предприятия в открытые акционерные общества, Багратян ответил так: «Это делается по закону. Премьер-министр Армении не то что бы может, но обязан это сделать, это его обязанность. Мы все время видим, как премьер-министр Армении ездит то туда, то сюда, а ему нужно сидеть на своем месте и конкретно выполнять свою работу».

Это, по мнению Багратяна, не нарушает принцип свободного рынка. «Свободный рынок – это когда нет монополий. Ну а если ты достиг монополии, доминирующего положения, когда можешь диктовать на рынке, будь добр, зарегистрируй свою компанию как открытое акционерное общество», - заявил экономист.

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