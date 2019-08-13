8 сентября в церкви Сурб Хач на острове Ахтамар будет отслужена литургия

8 сентября в армянской церкви Сурб Хач (Святого Креста) на острове Ахтамар, расположенном на озере Ван, будет отслужена литургия.

Глава ванского областного департамента Министерства культуры и туризма Турции Музафер Актуг рассказал информационному агентству «Ихлас» о подготовительных работах. На проводимую в 7-й раз литургию ожидается большой поток посетителей из Турции и зарубежных стран. Актуг отметил, что, по сравнению с прошлым годом, в этом году ожидается больше туристов, большинство номеров в отелях Вана уже забронированы.

По словам чиновника, ежегодная литургия в церкви Сурб Хач имеет важное значение с точки зрения обеспечения узнаваемости Вана.

В этом году озеро Ван посетили уже более 125 тысяч местных и иностранных туристов.

После 95-летнего перерыва с 2010 года ежегодно в сентябре, в воскресенье, следующее или предшествующее празднику Хачверац (Честного и Животворящего Креста Господня), в церкви Сурб Хач служится литургия. Однако из-за периодических столкновений между курдскими боевиками и турецкими вооруженными силами в регионе в 2015-2017 годах власти Турции не разрешали проводить богослужение. После трехлетней паузы в прошлом году в церкви снова была отслужена литургия.

В 2005 году Министерство культуры и туризма Турции предприняло реставрационные работы в исторической церкви Сурб Хач, расположенной в провинции Ван Геваш. Проект реконструкции, которая продлилась около двух лет, обошелся примерно в 4 млн лир. В 2007 году церковь была открыта для посетителей в качестве музея.