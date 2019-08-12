И. о. ректора ГЭУА отвергает звучащие в его адрес обвинения в плагиате

Исполняющий обязанности ректора Государственного экономического университета Армении (ГЭУА) Рубен Айрапетян признает, что в теоретической части его докторской диссертации есть проблемы, подчеркивая, что в ней отсутствовали ссылки, однако обвинения в плагиате отвергает.

«К сожалению, в нашем законодательстве, регулирующем данную сферу, нет понятия плагиата. Те спекуляции, которые делаются в связи с плагиатом, на самом деле касаются теоретической части тех идей, мыслей, где есть проблемы, связанные со ссылками, либо где ссылки отсутствуют», - сказал Айрапетян.

Он утверждает, что исследовательская часть его диссертации представляет научную ценность и он отправил ее для публикации в авторитетных мировых журналах.

По словам и. о. ректора, среди обвинивших его в плагиате есть люди, которые не являются авторами своих диссертаций. «И они критикуют то, что в теоретических частях моей диссертации есть проблемы со ссылками, и представляют весь этот вопрос так, чтобы все услышали и сказали: вай, диссертация переписана. Уважаемые, нужно понимать контекст. Человек, который является одним из самых активных критиков, и общую логику его критики я уважаю, понимаю, после того, как я в интервью одной из газет сказал, что знаю, что люди не являются авторами своих диссертаций и делают такие утверждения, в тот же день пошел к автору своей диссертации, чтобы уточнить, знает кто-либо об этом или нет», - сказал он.

Диссертацию Айрапетяна сделали темой для обсуждения преподаватели, которые в результате недавно прошедшего конкурса преподавательского состава потеряли работу либо вообще не участвовали в конкурсе. Они утверждают, что конкурс был незаконным, и уже обратились в суд. По их мнению, конкурс был проведен неправильно, поскольку в качестве критерия рассматривалось знание английского языка.

В связи с проблемами в диссертациях Айрапетян сказал: «Нужно разработать процедуру, с помощью которой авторы диссертаций, сами считающие бывшие закономерности неверными, по собственной воле могли бы отказаться от своей научной степени. Это для меня единственное решение».

Говоря об обвиняющих его в плагиате, и. о. ректора отметил: «Прежде они молчали, не говорили об этом. Это что преступное молчание или я единственный человек, который защитил диссертацию, и единственный, кто несет ответственность за качество диссертаций, защищенных во всей этой системе?»