Глава Союза экспортеров жалуется на ненужные задержки на таможне

Хотя спустя более года после бархатной революции в Таможенной службе Армении избавились от взяточничества, однако ненужные, многодневных задержки и беспрецедентные очереди остаются серьезным препятствием для бизнесменов. Сегодня в беседе с Радио Азатутюн поделился своей обеспокоенностью глава Союза экспортеров Раффи Мхджян.

«Сегодня мы приходим, получаем товар и хотим его растоможить, товар прибывает утром, предположим, на наш, так сказать, терминал, мы берем наши документы и начинаем выполнять эти действия. В основном есть товары, на которые нужно снять сертификат или фитосертификат, должен быть взят образец, после совершения всех этих действий в течение нескольких часов мы приходим на таможню и часами ожидаем в очереди, чтобы сдать папку, которую мы подготовили, на проверку в таможню, эта папка идет к начальнику отдела, через много часов по этой папке выносится решение – удовлетворяет ли эта папка, удовлетворяют ли эти документы их требованиям или нет, только после чего они дают на оценку. Электронным путем все это оценивают, только после оценки мы можем заплатить, в результате оценки может быть три пути: зеленый, желтый и красный, эта программа сама решает случайным образом, и вновь ты попадаешь, так сказать, в их когти. После стольких часов ожидания ты вновь вынужден, если выходит желтый или красный путь, столкнуться с ними, понять, что нужно. Но то же самое можно было сделать заранее, заранее посмотреть, если не хватает какого-то документа, если что-то не удовлетворяет, можно было все это уточнить с брокером или импортером и решить эти вопросы. Все это длится днями», - отметил Мхджян.

По словам главы Союза экспортеров, потеря дней приводит к финансовым убыткам, что имеет серьезное значение особенно для малого и среднего бизнеса.

«Те кадры, которые являются давними работниками и не подлежат замене, создают препятствия для подателя таможенной декларации на таможне, пусть избавятся от этих людей», - подчеркнул он.

На вопрос Радио Азатутюн, какие именно препятствия возникают, Мхджян ответил: «Много препятствий возникает, например, в любом документе, на который никогда раньше не обращали внимания, какая-то запятая, лишняя или нехватающая точка, из-за этого создают проблемы, что недопустимо. Когда товар прибыл из страны, находящейся на расстояния 15-20 тысяч километров, и эти документы нельзя за секунды исправить, и человеку говорят: «эта запятая поставлена неправильно, иди и измени, принеси новый документ, чтобы я рассмотрел твое дело», это несправедливо. Если в свое время такая же сделка делалась за взятку и никогда не смотрели на то, что было, что изменилось. Это не имеет существенного значения, нужно смотреть на смысл».

На замечание, что товар все это время ожидает на складе, Мхджян ответил: «Конечно, они заставляют ждать днями, также платить за этот склад, там наносится много разного ущерба людям».

По словам бизнесмена, об этих вопросах он в письменной форме проинформировал руководителя администрации премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, однако спустя 1,5 месяца все еще не получил ответа.

Радио Азатутюн связалось с офисом Агаджаняна, однако ответа пока не получило.