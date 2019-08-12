Мовсес Акопян: Я военный и выполнял приказ

«Я военный и выполнял приказ». Так в беседе с Радио Азатутюн бывший министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес Акопян прокомментировал то обстоятельство, что во время поствыборных событий февраля-марта 2008 года из Нагорного Карабаха в Армению были привезены войска.

Как стало ясно из опубликованного протокола допроса генерала Самвела Карапетяна, 23 февраля 2008 года в Армению было доставлено 300 военнослужащих из различных подразделений Нагорного Карабаха, а затем еще 400 военнослужащих. В ходе того же допроса генерал Карапетян отмечает, что за этот период армянская сторона в Нагорном Карабахе потеряла позиции, которые впоследствии были восстановлены.

Данная информация вызвала вопросы. В частности, почему в Армению были переброшены войска за счет ослабления позиций на линии соприкосновения?

Тогдашний министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес Акопян, который в настоящее время является главным военным инспектором Министерства обороны Армении, прокомментировал это так: сначала нужно понять, почему были опубликованы материалы, которые считаются тайной следствия.

Во время того же допроса Самвел Карапетян отмечает, что получал инструкции от оперативного штаба, но не знает, где он находился.

Мовсес Акопян отметил, что он также не располагает информацией об оперативном штабе.