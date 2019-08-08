Представитель партии «Решение гражданина» утверждает, что повестка революции пока не нашла своего отражения в Конституции

В партии «Решение гражданина» считают решение о формировании специальной группы с целью конституционных реформ необходимым, но запоздалым.

Несколько дней назад во время «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что в феврале 2020 года будет сформирована специальная группа с целью конституционных реформ.

Секретарь исполнительного органа внепарламентской партии «Решение гражданина» Сурен Саакян утверждает, что повестка революции, для защиты которой и была создана их партия, пока не нашла своего отражения в Конституции, несмотря на то, что повестка в свое время была приемлема и для действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Это общественные отношения в области правосудия, то, какой мы хотим видеть сферу правосудия. Это отношения, которые должны регулировать возврат ранее разграбленных средств, а затем отношения с этими людьми, общественность, коррумпированная политическая система. Это отношения между избирателями и избираемыми, в этих рамках мы должны изменить закон о партиях и Избирательный кодекс, конституционные законы, внедрить механизмы отзыва и упростить механизмы референдумов», - отметил Саакян.

Он подчеркивает, что только после этих изменений станет актуальным также обсуждение вопроса об изменении формы правления, отмечая, что их партия также готова участвовать в работах создаваемой министерством группы.