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20 лет России Владимира Путина. Общество.

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Владимир Путин был назначен и.о. председателя правительства России. А пять месяцев спустя – и.о. президента Российской Федерации. В мае 2000-го он стал президентом страны.
К 20-ой годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые из итогов пройденного страной пути за минувшие 20 лет. Первая ее часть посвящена состоянию гражданского общества.
1 К 20-ой годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые из итогов пройденного страной пути за минувшие 20 лет. Первая ее часть посвящена состоянию гражданского общества.
В Индексе Демократии, который The Economist Intelligence Unit представляет с 2006 года, страны мира распределяются по 4 группам: полные демократии (первые ~20 мест в рейтинге), неполные демократии (~21-75), гибридные режимы (~76-114), авторитарные режимы (~115-ое место и далее). До 2010 года Россия оставалась еще в третьей группе - &nbsp;&ldquo;гибридных режимов&rdquo;, с 2011-го &ndash; только в четвертой.
2 В Индексе Демократии, который The Economist Intelligence Unit представляет с 2006 года, страны мира распределяются по 4 группам: полные демократии (первые ~20 мест в рейтинге), неполные демократии (~21-75), гибридные режимы (~76-114), авторитарные режимы (~115-ое место и далее). До 2010 года Россия оставалась еще в третьей группе -  “гибридных режимов”, с 2011-го – только в четвертой.
Глобальный Индекс Мира охватывает в целом 99,7% населения Земли, отмечают его разработчики из австралийского Institute for Economics &amp; Peace (Сидней). Индекс отражает уровень безопасности проживания в 163 странах мира (2018). Общий балл для каждой из них рассчитывается по 23-м количественным и качественным индикаторам, объединенным в три основных группы. За 12 лет существования Индекса количество стран, охваченных этим исследованием, возросло почти в полтора раза. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
3 Глобальный Индекс Мира охватывает в целом 99,7% населения Земли, отмечают его разработчики из австралийского Institute for Economics & Peace (Сидней). Индекс отражает уровень безопасности проживания в 163 странах мира (2018). Общий балл для каждой из них рассчитывается по 23-м количественным и качественным индикаторам, объединенным в три основных группы. За 12 лет существования Индекса количество стран, охваченных этим исследованием, возросло почти в полтора раза.    
Первый из рейтингов &ldquo;Свобода Интернета&rdquo; от неправительственной организации Freedom House (США), был представлен в 2009 году. Тогда он охватывал 15 стран мира. Теперь их - 65. Оценка для каждой из стран определяется в интервале от 0 до 100 баллов. Уровень до 30 означает, что Интернет в этой стране можно считать &ldquo;свободным&rdquo;. Если показатель составляет от 31 до 60 &ndash; &ldquo;частично свободный&rdquo;. Наконец, 61-100 &ndash; &ldquo;несвободный&rdquo;. &nbsp;
4 Первый из рейтингов “Свобода Интернета” от неправительственной организации Freedom House (США), был представлен в 2009 году. Тогда он охватывал 15 стран мира. Теперь их - 65. Оценка для каждой из стран определяется в интервале от 0 до 100 баллов. Уровень до 30 означает, что Интернет в этой стране можно считать “свободным”. Если показатель составляет от 31 до 60 – “частично свободный”. Наконец, 61-100 – “несвободный”.  

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