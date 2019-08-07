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20 лет России Владимира Путина. Общество.
Август 07, 2019
20 лет назад,
9 августа 1999 года
, Владимир Путин был назначен и.о. председателя правительства России. А пять месяцев спустя – и.о. президента Российской Федерации. В мае 2000-го он стал президентом страны.
1
К 20-ой годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые из итогов пройденного страной пути за минувшие 20 лет. Первая ее часть посвящена состоянию гражданского общества.
2
В Индексе Демократии, который
The Economist Intelligence Unit
представляет
с 2006 года, страны мира распределяются по 4 группам: полные демократии
(первые ~20 мест в рейтинге)
, неполные демократии (~21-75), гибридные режимы (~76-114), авторитарные режимы (~115-ое место и далее). До 2010 года Россия оставалась еще в третьей группе - “гибридных режимов”, с 2011-го – только в четвертой.
3
Глобальный Индекс Мира охватывает в целом 99,7% населения Земли,
отмечают
его разработчики из австралийского Institute for Economics & Peace (Сидней). Индекс отражает уровень безопасности проживания в 163 странах мира (2018). Общий балл для каждой из них рассчитывается по 23-м количественным и качественным индикаторам, объединенным в три основных группы. За 12 лет существования Индекса количество стран, охваченных этим исследованием, возросло почти в полтора раза.
4
Первый из рейтингов “Свобода Интернета” от неправительственной организации
Freedom House
(США), был
представлен
в 2009 году. Тогда он охватывал 15 стран мира. Теперь их - 65. Оценка для каждой из стран
определяется
в интервале от 0 до 100 баллов. Уровень до 30 означает, что Интернет в этой стране можно считать “свободным”. Если показатель составляет от 31 до 60 – “частично свободный”. Наконец, 61-100 – “несвободный”.
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20 лет России Владимира Путина. Общество.
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