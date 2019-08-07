20 лет России Владимира Путина. Общество.

1 К 20-ой годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые из итогов пройденного страной пути за минувшие 20 лет. Первая ее часть посвящена состоянию гражданского общества.