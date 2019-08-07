В ближайшие месяцы Минздрав вынесет на общественные обсуждения концепцию медицинского страхования – Армен Торосян

Министерство здравоохранения Армении в ближайшие месяцы вынесет на широкие общественные обсуждения концепцию медицинского страхования. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Министр также сообщил, что внедрение системы произойдет в течение ближайших нескольких лет.

«Поскольку подведены итоги голосования, мы можем зафиксировать, что значительная часть общества готова к внедрению системы медицинского страхования, которое произойдет в течение ближайших нескольких лет. Хочу, чтобы мы обязательно зафиксировали тот факт, что это система, направленная на социальную защиту наших граждан, а не финансовая система, как в случае с добровольным страхованием. Она устранит для всех включенных в систему лиц так называемые катастрофические расходы на здоровье (catastrophic health expenditures), которые в ряде случаев приводили к обнищанию семей», - написал министр.



По словам Торосяна, во время внедрения системы все действующие сегодня государственные гарантии останутся в силе.

«В ближайшие месяцы мы также представим концепцию страхования здоровья для широкого общественного обсуждения», - отметил он.



Ранее глава Минздрава провел на своей странице опрос о том, как граждане относятся к идее внедрения государственной системы всеобщего медицинского страхования в Армении. Министр отметил, что система потребует от работающих граждан ежемесячных выплат в размере 3-5% от зарплаты, охватит все возрастные группы и будет включать в себя основной объем амбулаторного и больничного обслуживания, а также бесплатные лекарства для лечения ряда заболеваний в домашних условиях.

79% принявших участие в голосовании пользователей высказались за подобную систему, 21% - против.