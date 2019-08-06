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Экономика

Госкомитет по военной промышленности войдет в состав Министерства высокотехнологической промышленности

Министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян

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Бюджет, выделяемый на военную промышленность, будет удвоен. По словам министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна, эта сфера будет одним из их приоритетов.

«2,8 млрд драмов мы доводим до 6 млрд драмов, мы создали новые механизмы финансирования, чтобы мы могли оказать государственную поддержку в рамках полного цикла - от идеи человека до его компании, а затем продукта и рынка», - в беседе с Радио Азатутюн поянсил министр.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий уже называется Министерством высокотехнологической промышленности. Государственный комитет по военной промышленности перейдет из состава Министерства обороны в состав совершенно нового министерства.

«Мы находимся в процессе, когда из Министерства обороны в наше министерство передается Государственный комитет по военной промышленности, уже принято соответствующее решение. Также сейчас передаются научно-исследовательские институты и заводы. По этим программам на их основе мы также должны создать возможности и развивать их,- отметил Аршакян. – Нам нужна Армения, имеющая сильную, технологически остащенную армию. И мы обеспечим эту технологичную, инновационную часть, производящую и находящую решения на месте. В плане применения, конечно, мы будем работать совместно с Министерством обороны, и их видение также будет учитываться в деле развития всего этого комплекса».

При министерстве также будет создан Высокотехнологический совет, в который войдут специалисты сферы для обсуждения с ними новых проектов. Министерство планирует реализовать образовательные и грантовые программы не только в столице, но и в регионах.

В этом году начнется строительство инженерного города: компании, не имеющие собственного дорогостоящего оборудования и мощностей, смогут воспользоваться лабораториями общего пользования.

«Это сотрудничество между государством и частным сектором: государство со своей стороны инвестирует деньги, а также 3 гектара земли и строит здание инкубатора, где также будут размещены лаборатории общего пользования и производственные мощности. Мы пытаемся создать экосистему для компаний, работающих специально в направлении этого оборудования», - сказал Акоп Аршакян.

Презентация Министерства высокотехнологической промышленности состоялась в минувшие выходные в ходе Sevan Startup Summit, где собрались реализаторы инновационных и высокотехнологичных идей из Армении и из-за рубежа. Во время этого саммита министр в неформальной обстановке, у костра общался с участниками саммита, посоветовав им ценить образование и собственным примером реформировать окружение.

Акоп Аршакян говорит, что до прихода в правительство он успешно работал в высокотехнологичной частной компании, если бы он не был сначала назначен заместителем министра, а затем министром, то сейчас, возможно, был бы миллионером, однако свою нынешнюю работу он рассматривает как миссию, а для заполнения прорех в семейном бюджете продал свою любимую машину.

«Все, что у меня было, я продал, чтобы посвятить себя этому делу. Это дело для меня является еще одной возможностью выполнить свою миссию. Я хочу, чтобы Армения была на карте мира, - рассказал Аршакян. - Премьер-министр сказал, что наша страна сама по себе является стартапом, я считаю, что более сильной характеристики быть не может…революция - это стартап, и я думаю, что внутри революции наше министерство - это стартап. Я призываю вас всех объединить свои усилия, чтобы сделать этот стартап успешным. Это наш стартап, это ваш стартап. Я сегодня работаю, завтра не буду работать. Я искренне говорю: когда работа моего сердца закончится, начнется работа головы, я уступлю тем, у кого есть головы, хотя и у меня есть голова, но сердце сильнее».

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