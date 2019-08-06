Госкомитет по военной промышленности войдет в состав Министерства высокотехнологической промышленности

Бюджет, выделяемый на военную промышленность, будет удвоен. По словам министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна, эта сфера будет одним из их приоритетов.

«2,8 млрд драмов мы доводим до 6 млрд драмов, мы создали новые механизмы финансирования, чтобы мы могли оказать государственную поддержку в рамках полного цикла - от идеи человека до его компании, а затем продукта и рынка», - в беседе с Радио Азатутюн поянсил министр.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий уже называется Министерством высокотехнологической промышленности. Государственный комитет по военной промышленности перейдет из состава Министерства обороны в состав совершенно нового министерства.

«Мы находимся в процессе, когда из Министерства обороны в наше министерство передается Государственный комитет по военной промышленности, уже принято соответствующее решение. Также сейчас передаются научно-исследовательские институты и заводы. По этим программам на их основе мы также должны создать возможности и развивать их,- отметил Аршакян. – Нам нужна Армения, имеющая сильную, технологически остащенную армию. И мы обеспечим эту технологичную, инновационную часть, производящую и находящую решения на месте. В плане применения, конечно, мы будем работать совместно с Министерством обороны, и их видение также будет учитываться в деле развития всего этого комплекса».

При министерстве также будет создан Высокотехнологический совет, в который войдут специалисты сферы для обсуждения с ними новых проектов. Министерство планирует реализовать образовательные и грантовые программы не только в столице, но и в регионах.

В этом году начнется строительство инженерного города: компании, не имеющие собственного дорогостоящего оборудования и мощностей, смогут воспользоваться лабораториями общего пользования.

«Это сотрудничество между государством и частным сектором: государство со своей стороны инвестирует деньги, а также 3 гектара земли и строит здание инкубатора, где также будут размещены лаборатории общего пользования и производственные мощности. Мы пытаемся создать экосистему для компаний, работающих специально в направлении этого оборудования», - сказал Акоп Аршакян.

Презентация Министерства высокотехнологической промышленности состоялась в минувшие выходные в ходе Sevan Startup Summit, где собрались реализаторы инновационных и высокотехнологичных идей из Армении и из-за рубежа. Во время этого саммита министр в неформальной обстановке, у костра общался с участниками саммита, посоветовав им ценить образование и собственным примером реформировать окружение.

Акоп Аршакян говорит, что до прихода в правительство он успешно работал в высокотехнологичной частной компании, если бы он не был сначала назначен заместителем министра, а затем министром, то сейчас, возможно, был бы миллионером, однако свою нынешнюю работу он рассматривает как миссию, а для заполнения прорех в семейном бюджете продал свою любимую машину.

«Все, что у меня было, я продал, чтобы посвятить себя этому делу. Это дело для меня является еще одной возможностью выполнить свою миссию. Я хочу, чтобы Армения была на карте мира, - рассказал Аршакян. - Премьер-министр сказал, что наша страна сама по себе является стартапом, я считаю, что более сильной характеристики быть не может…революция - это стартап, и я думаю, что внутри революции наше министерство - это стартап. Я призываю вас всех объединить свои усилия, чтобы сделать этот стартап успешным. Это наш стартап, это ваш стартап. Я сегодня работаю, завтра не буду работать. Я искренне говорю: когда работа моего сердца закончится, начнется работа головы, я уступлю тем, у кого есть головы, хотя и у меня есть голова, но сердце сильнее».