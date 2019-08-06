Стамбульская конвенция не предполагает разрешения на брак гомосексуалистов – министр юстиции

Стамбульская конвенция не предполагает разрешения на брак гомосексуалистов, а также разрешения на усыновление ими детей, в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ заявил министр юстиции Рустам Бадасян в ответ на вопрос одного из пользователей.

Пользователь Facebook, в частности, поинтересовался у министра, «содержит ли Стамбульская конвенция такие положения, о которых заявляет небольшая, но самая сведущая часть общественности, речь идет о принятии гомосексуалистов, разрешении на их брак и прочее».

Бадасян отметил, что конвенция четко определяет механизмы зашиты от насилия, семейного насилия;

«С чем связаны спекуляции, начиная от спекуляции названием? Название конвенции - «Конвенция о предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия и борьбе с ним». Это длинное название попытались сделать коротким – Стамбульская, но четко подчеркивается слово Стамбульская, чтобы среди общественности отношение уже определенным образом изменилось. Конвенция четко определяет механизмы. Она о предотвращении различных видов насилия, насилия в отношении женщин и семейного, можно сказать, бытового насилия, об определении механизмов правовой защиты людей, чтобы то лицо, в основном речь идет о женщинах, которое подвергается насилию в семье, а в семье насилию может подвергаться не только женщина, но и мужчина, бабушка, внук, ребенок, есть лица различной категории, чтобы они могли обратиться за защитой, будучи уверенными, что при этом с ними будут работать профессионалы, которые будут иметь достаточную специальную подготовку при расследовании подобных дел, что они получат психологическую помощь, бесплатную юридическую помощь и прочее. А почему мы не должны ратифицировать, кто-нибудь объяснил? Говорят: «это против нашего национального достоинства, ценностей, семейных ценностей». Каких ценностей? Неужели кто-то считает, что насилие – это наша семейная или национальная ценность? Некоторые специалисты говорят, что перевод с английского на армянский неудачный, я согласен», - сказал Бадасян.

А на вопрос одного из пользователей, видит ли он элементы политического преследования в деле второго президента Армении Роберта Кочаряна, министр ответил: «Для меня ясна та статья, в рамках которой предъявлено обвинение, для меня содержание статьи очень четкое. И, конечно, не предрешая или не давая оценку какому-либо судебному акту или какому-либо действию, могу сказать, что для меня очевидно, что говорить о политическом преследовании в рамках этого дела просто излишне».

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