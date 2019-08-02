Стартап в Армении должен стать менталитетом – Пашинян присутствовал на “Sevan Startup Summit-2019”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, депутаты, члены правителства сегодня присутствовали на ежегодном палаточном “Sevan Startup Summit”, который проходит на берегу озера Севан.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что в Новой Армении все начинается с идеи, стартап в Армении должен стать менталитетом. Новая Армения, по сути, является стартапом, прогресс которого остановить невозможно.

«Если у каждого из нас будет идея, которая может победить, и если мы сможем убедить в победе этой идеи других , то деньги появятся. Я хочу сказать, что суть Новой Армении заключается именно в этом, правильно разработанные, продуманные, целостные и систематизированные идеи имеют возможность стать реальностью», - отметил Пашинян.

Ежегодный палаточный форум “Sevan Startup Summit” на берегу Севана объединил более 1000 предпринимателей со всего мира. Цель саммита - поощрять инновационные идеи, а также строить отношения между представителями бизнес-сообщества.

Многочисленные успешные предприниматели в течение 7 дней делятся своим опытом с участвующими в форуме стартап-командами, помогают найти лучшие пути для выхода на международные рынки.

Участники имеют возможность присутствовать на лекциях, дискуссиях, встречаться с местными и иностранными инвесторами.

Стартап-команды будут конкурировать за призовой фонд в размере 100 тыс. долларов. Также будет гарантированный инвестиционный фонд в размере 100 тыс. долларов, который будет вложен в 2-3 стартапа.