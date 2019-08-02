Директор «Санитек» участвовал к ереванской пресс-конференции по Skype

Директор и владелец компании «Санитек», занимающейся вывозом мусора в Ереване, Николас Эль Тавил на днях отказался от мысли провести пресс-конференцию в Тбилиси, однако в прошедшей сегодня в Ереване пресс-конференции он участвовал по Skype.

В компании опасаются, что по возбужденному в отношении «Санитек» уголовному делу, возможно, будет арестован именно директор. Радио Азатутюн на днях выяснило в Комитете госдоходов, о каком уголовном деле идет речь. В ведомстве сообщили, что уголовное дело было возбуждено в связи с неуплатой компанией налогов в крупном размере. Обвиняемых или подозреваемых по делу пока нет.

В «Санитек» считают уголовное дело незаконным. По их словам, речь идет примерно о 290 млн драмов невыплаченных налогов. Компания утверждает, что не уклонялась от уплаты налогов, а воспользовалась законом об иностранных инвестициях.

«Никакого обоснования нет. Мы получили решение о возбуждении уголовного дела, в котором отмечается, что принимающее решение должностное лицо сочло, что закон об иностранных инвестициях неприменим, и на этом основании компания «Санитек» обязана рассчитывать и выплачивать свои налоги в поле общего налогообложения», - сказал представитель юридической команды «Санитек» Армен Арутюнян.

Николас Эль Тавил утверждает, что они подвергаются агрессивному административному давлению и во всем этом видят политический подтекст.

«Уголовное дело безосновательное и незаконное, оно имеет политические мотивы, это одна из многочисленных попыток мэрии Еревана исчерпать финансовые ресурсы «Санитек», что, по сути, преследует одну цель – несправедливым и дискриминационным путем конфисковать имущество частного инвестора со стороны власти», - сказал Тавил.

«Санитек» утверждает, что является международной компанией и не связана с представителями прежней власти. В компании отрицают и информацию о том, что бывший мэр Еревана Тарон Маркарян владел в компании собственными мусоровозами, которые после своей отставки забрал с собой.

«Очень легко проверить, кому принадлежат машины, можно пойти в Дорожную полицию и проверить, кому принадлежат мусороуборочные машины. Точно так же легко можно проверить, кто являются акционерами или собственниками компании «Санитек», и непонятно, почему распространяются эти слухи», - заявил Николас Эль Тавил.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян прокомментировал пресс-конференцию «Санитек», написав в Facebook следующее: «В ходе пресс-конференции прозвучал ряд необоснованных, порой доходящих до абсурда утверждений». Карапетян добавил, что мэр Айк Марутян обратится к данному вопросу в ожидающемся сегодня вечером интервью.