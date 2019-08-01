Организованными правительством рейсами еще 109 граждан будут доставлены из Хургады в Ереван

Сегодня из египетского курорта Хургада в Ереван будут доставлены еще 109 граждан, которые уехали на отдых в Египет по туристическим пакетам турагентства «Эй энд Ар», однако по причине отмены рейсов не смогли вовремя вернуться на родину.

Правительство сегодня во второй раз выделило из резервного фонда сумму в размере 112 тыс. долларов, чтобы тремя рейсами доставить их в Ереван.

«Мы должны обсудить причины этой проблемы, а также понять, какие средства мы предпринимаем для урегулирования этой проблемы, в том числе для привлечения к ответственности виновных», - отметил вице-премьер Тигран Авинян.

Уехавшие или собиравшиеся уехать в Египет по турпакетам компании «Эй энд Ар» граждане столкнулись с проблемами с 25 июля, тогда были отменены рейсы компании из Еревана в Шарм-эль-Шейх и Хургаду и обратно. Официальная причина – компания не заплатила греческой авиакомпании Orange to Fly.

Правительство доставляет в Армению оставшихся в Хургаде армян, однако вопрос граждан, купивших турпакеты, чтобы провести отдых на море, но так и не увидевших моря, пока не решается.

Лианна Ованнисян заплатила 1,5 млн драмов, впятером они должны были отправиться на морской курорт, но теперь нет ни денег, ни перспективы туда поехать.

«Мне сказали: «наш бухгалтер Вам позвонит», но мне так никто и не позвонил. Мы уже подали жалобу в 6-е управление, но я не думаю, что кому-то вернули деньги», - сказала Ованнисян.

Сотни людей находятся в таком же положении. Сегодня мы выяснили, что офис компании «Эй энд Ар» не только закрыт, но и оттуда убраны все стенды о том, что там когда-то работало туристическое агентство. Представители компании не отвечают ни на один вопрос.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении в связи с деятельностью этого туроператора возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

В правительстве думают о том, как предотвратить подобные случаи в будущем.

Министр экономики Тигран Хачатрян подчеркнул, что действующее законодательство не обязывает туристические агентства выполнять свои обязательства. Поле либерализировано. Министр считает, что должны быть внедрены страховые механизмы.

Глава Армянской федерации туризма Мехак Апресян, который на протяжении 13 лет занимал должность начальника управления по туризму, придерживается такого же мнения.

Закон, регулирующий сферу туризма, были принят 16 лет назад, тогда поле только формировалось, строгие ограничения были неуместны, они должны были быть введены позже. «Теперь пришло время, и мы уже больше трех лет говорим об этом. Пришло время как можно скорее подумать о регулировании», – сказал он.

Страхование должно быть обязательным, подчеркивает Апресян, чтобы, к примеру, сейчас клиенты «Эй энд Ар» гарантированно получили свои деньги. «Чтобы эта минимальная страховка в случае банкротства оператора обеспечила выполнение обязательств перед его клиентами», - сказал он.

Армянская федерация туризма вовлечена в обсуждения по новому законопроекту о туризме. Мехак Апресян считает самым важным лицензирование турагентств, формулирование четких требований к их деятельности. Безопасность приезжающих в Армению туристов также стоит под вопросом, начиная от самозванных гидов, пищи, транспорта.

«Имидж Армении на мировом рынке также сегодня находится под угрозой, если сегодня мы как можно скорее не введем регулировки», - сказал Апресян.

А до этого он призывает желающих уехать на отдых в обязательном порядке и со всей тщательностью заключать с турагентствами договор. В случае с компанией «Эй энд Ар» у очень немногих граждан есть договор.

Кстати, помимо уголовного дела, возбужденного по данному случаю, изучение на рынке авиаперевозок в Египет начала также Комиссия по защите экономической конкуренции. Цифры показывают, что это одно из самых востребованных направлений. С мая по июль в Шарм-эль-Шейх и Хургаду отправились 30 тысяч граждан Армении.