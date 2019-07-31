Несмотря на утверждения «Валлекс», во вновь запустившей Техутский рудник компании утверждают, что в хвостохранилище проблем нет

Бывший и нынешний собственники Техутского рудника делают противоречащие друг другу заявления. Группа «Валлекс», которая за три года добыла на руднике около 20 миллионов тонн руды, утверждает, что в хвостохранилище горно-обогатительного комбината существует угроза обрушения и если не ликвидировать эту опасность, то эксплуатировать рудник очень рискованно.

Между тем, нынешние руководители компании «Техут», действующей в подчинении банка ВТБ, 15 дней назад перезапустили горно-обогатительную фабрику и утверждают, что в хвостохранилище никаких проблем нет.

Еще в начале этого месяца, до перезапуска, генеральный директор компании «Техут» Владимир Наливайко в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Если есть трещина, она должна быть. Ее никто не видел, просто нет».

В день перезапуска Техутский рудник посетил губернатор Лорийской области Андрей Гукасян. И губернатор, и исполнительный директор компании «Техут» Карен Казарян в интервью Радио Азатутюн сказали, что у них есть подозрения, что «ложные слухи» об опасности обрушения хвостохранилища распространяются намеренно.

Директор компании Карен Казарян, сказал, что у них есть положительное заключение Центра технической безопасности, но они также планируют пригласить независимую экспертную компанию, чтобы иметь еще одно мнение. «Мы попытаемся таким образом развеять или опровергнуть эти мифы или иллюзии», - добавил он.

«В течение одного-двух лет мы постоянно говорили об этой проблеме, что есть трещина, но сейчас, по сути, видим, что ее нет», - добавил губернатор Андрей Гукасян.

В опубликованном вчера заявлении группа «Валлекс» отметила, что в октябре-ноябре 2017 года три международно признанные организации исследовали запруду хвостохранилища и пришли к выводу, что «необходимо предпринять неотложные меры для укрепления запруды хвостохранилища и обеспечения безопасности», в противном случае «эксплуатация комбината приведет к реальной угрозе обрушения запруды».

Напомним,Техутский горнодобывающий комплекс прекратил работу в январе 2018 года. Сначала эксплуатирующая его компания заявила, что причиной является необходимость текущего ремонта, а спустя два месяца она заявила, что в хвостохранилище есть проблема и перерыв в работе будет длительным. Позже стало известно, что банк ВТБ в счет непогашенного компанией «Валлекс» долга в размере около 400 млн долларов конфисковал рудник и горно-обогатительную фабрику.

Новое руководство компании «Техут» собирается выступить с заявлением, чтобы обосновать безопасность хвостохранилища.