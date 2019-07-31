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Армения

АРФД показала желтую карточку мэру Еревана

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Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) недовольна работой городских властей и считает, что за месяцы руководства мэра Еревана Айка Марутяна в столице никаких видимых изменений не произошло.

«Дашнакцутюн» выразила свое недовольство сегодня перед зданием мэрии посредством акции протеста.

«Мы видим, что ситуация с вывозом мусора с каждым днем ухудшается. Мэрией было создано предприятие, и на очистку города из бюджета было выделено еще 2 млрд драмов, но с момента его открытия прошел уже месяц, никаких изменений пока не замечено», - в беседе с журналистами прокомментировал представитель городского комитета АРФД Ара Ростомян.

По мнению АРФД, городские власти не выполнили свои предвыборные обещания. Сторонники АРФД указывают на проблемы с лифтами, транспортом, озеленением и вывозом мусора и показывают желтую карточку мэру.

«Я не исключаю, что у них добрые намерения и они хотят что-то изменить. Здесь проблема состоит в том, что, возможно, у них отсутствует профессионализм для того, чтобы они могли правильно решить все проблемы», - сказал Ара Ростомян.

«Мы говорим, что в течение 10 месяцев должны были хотя бы стать заметны сдвиги, которые вселили бы надежду в жителей Еревана, чтобы они могли ждать еще один год. Вопрос касается и вывоза мусора, и транспорта, и лифтов. Хотя бы было заметно хоть какое-то изменение, тогда бы мы не стали организовывать эту акцию», - отметил Ростомян.

В партии говорят, что за желтой карточной – предупреждением, последует красная, и если городские власти продолжат в том же духе, они потребуют отставок.

В мэрии не согласны с тем, что за эти месяцы в городе не произошло никаких позитивных изменений. Там заверяют, что занимаются вопросами вывоза мусора, лифтов и транспорта и что эти проблемы вскоре будут решены.

«Я признаю, что в любом случае может быть недовольство, и, естественно, в городе много проблем, но проблемы решаются очень четкими шагами и с помощью избранной стратегией, - сказал в беседе с Радио Азатутюн» пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян. – Во всяком случае, за это время произошли заметные, базисные изменения, которые дают свои результаты и сегодня, и с гораздо большим мультипликативным эффектом дадут результаты в ближайшие месяцы и годы. В частности, граждане могут заметить отсутствие препятствий для получения разрешений в сфере строительства и градостроительства. Я имею в виду, что отказы происходят исключительно и только на законных основаниях».

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