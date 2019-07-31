Американский комитет «Ай дат» надеется, что в 2020 году помощь США Армении составит 85 млн долларов, а Нагорному Карабаху - 5 млн долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване заявила председатель комитета «Ай дат» Западного побережья США Нора Овсепян.

«Будем надеяться, что для Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] мы получим 5 млн долларов, будем над этим работать, для Армении уже было 45 млн долларов, будет еще 40 млн долларов, если этот закон пройдет и будет подписан президентом. Но скажу также, что это поэтапные вещи. Сначала [закон] должен пройти в Палате представителей, в конце президент должен его подписать, а администрация Трампа пытается уменьшить помощь, которая раньше оказывалась другим странам по всему миру. Он не хочет, чтобы Америка оказывала столько помощи другим странам, даже тем странам, которые исторически получали большие суммы от США», - отметила Овсепян.

Посол США в Армении Линн Трейси в мае этого года отметила, что за 2018-й финансовый год, который начался в октябре 2017 года, Соединенные Штаты предоставили Армении 26,7 млн долларов, а за 2019-й финансовый год - 16 млн долларов.

Председатель комитета «Ай дат» Западного побережья США Нора Овсепян отметила, что с момента провозглашения независимости Армении благодаря работе Комитета «Ай дат» США оказали Армении помощь в размере 2 млрд долларов, а Карабаху – 45 млн долларов, подчеркнув, что Карабах – единственная непризнанная республика, которая получает прямую помощь от США.