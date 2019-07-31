Пашинян: Для ряда СМИ в стране действительно ничего не изменилось

Премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook обратился к теме фейковой информации. «Для ряда СМИ в стране действительно ничего не изменилось: они как питались, так и продолжают питаться из разорившей родину сержеробовской кормушки», - написал Пашинян.

«Здесь адресованная нам критика крайне уместна, потому что у них еще есть столько денег, что помимо пирожков они могут купить и другое, в том числе журналистов и демонстрантов. Но мы ограничены законом и отсутствием эффективных институтов. Эти вопросы также будут обязательно решены на основе закона и права», - подчеркнул он.

Причиной этой записи Никола Пашиняна стало опубликованное сегодня сайтом «Иратес» опровержение информации о том, что премьер-министр якобы полетел в Иджеван на день рождения друга-депутата на вертолете.

«Что ж, дорогой народ, на протяжении десятилетий вас обманывали и обкрадывали подобными новостями, и теперь они хотят вас убедить, что сегодняшнее правительство обманывает и обкрадывает вас таким же образом. И смысл сказанного ими в том, что, мол, мы вас лучше обманывали и грабили, параллельно раздавали вам червивый рис, зубные протезы, предвыборные взятки», - написал в Facebook Никол Пашинян.

«Я намерен пользоваться вертолетом премьер-министра в любой момент, в случае необходимости для моей деятельности, как пользуюсь автомобилем, рабочим кабинетом, специальной связью главы кабмина. Не надо из этого делать событие», - резюмировал глава правительства.