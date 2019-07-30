«Санитек» меняет планы: пресс-конференция состоится в Ереване

Компания «Санитек», занимающаяся уборкой и вывозом мусора в Ереване, намеревалась завтра провести пресс-конференцию в столице Грузии, однако сегодня после полудня планы изменились, компания распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что пресс-конференция состоится в Ереване.

В «Санитек» также пояснили, почему изначально в качестве места проведения пресс-конференции выбрали Тбилиси. В компании отметили, что у них не было гарантий, что в отношении акционеров и представителей компании не будет осуществлено неправомерных преследований.

В заявлении также говорится: «Чтобы можно было избежать создания новой темы для пропагандистской кампании против компании и не потерять основную цель, пресс-конференция компании с участием представителей компании состоится в пятницу, 2 августа, в 12:00, в зале «царь Трдат» гостиницы «Марриотт».

«Санитек» ранее не объяснила, почему для проведения пресс-конференции была выбрана столица Грузии. При этом, компания предложила организовать переезд журналистов и обеспечить их питанием.

Эта инициатива компании возмутила оппозиционную фракцию «Луйс» Совета старейшин Еревана. Глава этой фракции Давид Хажакян сегодня в полдень перед зданием правительства провел пресс-конференцию. Он призвал «Санитек» отменить планируемую пресс-конференцию в Тбилиси.

«Мы считаем, что проведение этим инвестором подобной пресс-конференции в столице соседнего государства напрямую повлияет на репутацию Еревана», - сказал он.

Хаджакян был удивлен тем, как компания, имеющая финансовые проблемы, намерена провести пресс-конференцию в столице соседней страны, взяв на себя расходы журналистов на проезд и питание.

Относительно ранее объявленного компанией намерения провести пресс-конференцию в Тбилиси в мэрии Еревана пока есть лишь предположения.

«Во всяком случае, я не знаю о такой проблеме, о возможном препятствовании проведению пресс-конференции. Возможно, есть намерение придать этому вопросу больший резонанс, создать образ преследуемого», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

«Санитек» еще несколько недель назад сообщила, что собирается созвать пресс-конференцию «беспрецедентного масштаба», во время которой обещает представить все факты, которые до этого не озвучивались, исходя из интересов переговорного процесса.

За ненадлежащую уборку мусора в Ереване столичная мэрия только в этом году оштрафовала компанию «Санитек» уже семь раз - в общей сложности на сумму больше 90 млн драмов (чуть больше 188 тыс. долларов).

Вчера в ходе совещания в мэрии мэр столицы Айк Марутян еще раз попытался выяснить у представителя компании «Санитек», собирается ли компания увеличивать число мусорных контейнеров и мусороуборочных машин.

«Я уже третий месяц спрашиваю Вас о мусорных контейнерах и мусороуборочных машинах, и Вы мне говорите, что у вас нет информации. Это означает, что на данный момент компанией «Санитек» ничего не предпринимается. Ваша компания должна отрезвиться, понять, что если она провалит этот процесс, то получит соответствующую оценку. Я прошу передать Вашему руководству, чтобы они отрезвились», - сказал Марутян.

Кстати, поскольку «Санитек» не могла осуществлять вывоз мусора на должном уровне, мэрия создала общинную компанию с целью смягчения ситуации в городе.

Радио Азатутюн сегодня удалось выяснить, что Комитет государственных доходов (КГД) еще в феврале провел проверки в компании, и по материалам, подготовленным относительно ООО «Санитек Интернешнл» и армянского филиала «Санитек», было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах. В КГД сообщают, что никто в качестве обвиняемого по делу пока не привлечен.

В настоящее время назначены комплексные налоговые проверки, которые выявят допущенные со стороны Санитек Интернейшнл» и «Санитек Армения» правонарушения, определят окончательную сумму дополнительных налоговых выплат, а также выяснят, насколько законной была деятельность компании, сообщают в КГД.

