Импортеры машин опасаются, что купленные в Японии автомобили не будут вовремя доставлены в Армению

На днях председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян на своей странице в Facebook призвал импортеров автомобилей организовать все сделки так, чтобы автомобили были доставлены в Армению в этом году, до повышения ставок таможенных пошлин в соответствии с регулировками ЕАЭС. Они повысятся в несколько раз в зависимости от рабочего объема двигателя и года выпуска автомобиля.

Адресаты призыва Туняна утверждают, что у них уже есть проблемы со сделками по импорту автомобилей. В аукционах, проводимых на одном из крупнейших рынков - в Японии, они участвовать не могут, сайты закрыты, а при возможности участвовать японцы не гарантируют, что автомобили достигнут Армении до конца этого года.

Тунян также отметил, что ни правительство, ни Национальное собрание не могут отложить сроки изменения ставок, поскольку это решается в рамках ЕАЭС.

По словам председателя Лиги защиты автоводителей Тиграна Ованнисяна, их единственная надежда - лоббирование. «Мы пытаемся через другие политические силы выйти на переговоры с представителями Госдумы РФ, то есть, мы полагаемся на себя», - сказал он.

Занимающийся импортом автомобилей Карлен Саакян уже успел заказать автомобиль, однако опасается, что тот не доедет до Армении до 31 декабря. «За пять месяцев начинают беспокоить, сможем ли мы привезти или нет. Возникла искусственная паника, вероятность 50 на 50. Эта фирма мне сказала, что нет надежды на то, что доедет. Я с этим риском заказал автомобиль стоимостью 6000 долларов», - сказал он.

Импортеры автомобилей добавляют, что наряду с изменением ставок цены на автомобили вообще поднимутся. Они также поднимают другой вопрос: раньше при покупке автомобиля на аукционе они наперед платили лишь 30%, а остальные платили, когда забирали автомобиль из грузинского порта Поти, а теперь японские компании требуют от них всю сумму сразу.

По следам утверждений импортеров Раидо Азатутюн посетило ереванский офис одной из самых известных японских компаний, где пояснили, что своевременную доставку автомобилей не гарантируют, поскольку по причине большого количества заказов в стране восходящего солнца образовались очереди. Сотрудник компании заверяет, что у заказчиков автомобилей с левым рулем проблем не будет, поскольку в Грузии они не будут терять время на смену расположения руля, а там такие очереди, что, возможно, пришлось бы ждать целый месяц.

В ответ на утверждения импортеров о том, что сайты закрыты, сотрудник японской компании подчеркнул, что они не закрыты, в аукционах не могут участвовать те дилеры, которые в свое время выиграли на аукционах, однако реализовать автомобили не смогли и накопили долги.

О больших очередях говорят и представленные Комитетом государственных доходов (КГД) статистические данные, согласно которым до конца этого месяца число импортированных в Армению автомобилей достигнет 70 тысяч, что превышает показатель, зафиксированный в течение всего 2018 года.

КГД сообщает, что с 1 августа таможня Норагавита будет работать в семидневном режиме.