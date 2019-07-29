Мы сделали все, чтобы не растрачивать ресурсы государства - Синанян

Около 400 молодых армян из порядка 30 стран мира в этом году принимают участие в учебно-ознакомительной программе «Шаг к дому». Она предназначена для армян диаспоры в возрасте 13-18 лет.

Программа, на которую было выделено 86 млн драмов, будет реализована в два этапа и продлится до 25 августа. В отличие от предыдущих лет, в этом году участники не будут проживать в семьях жителей Армении, а будут проводить время в лагерях. Об этом в беседе с журналистами сообщил верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

«На самом деле, трудно найти достаточное количество домов, которые предлагают соответствующие условия для проживания детей, и вообще совместное проживание в лагере является гораздо лучшим форматом для их сближения. В Армении их, в первую очередь, ожидает гостеприимная родина, но более подробно их, конечно, ждут учебные программы, знакомство с их соотечественниками и в Армении, и в других общинах диаспоры, познавательные визиты в образовательные учреждения, как в государственные, так и частные. В целом, их ждет установление больших связей с родиной», - отметил Синанян.

Еще в прошлом году бывший министр диаспоры Мхитар Айрапетян заявил, что обнаружил расточительства в различных программах министерства, например на обед каждого из участников программы «Иди домой» выделялось 4 тыс. драмов, каждому ребенку должны были преподноситься ягненок или черная икра. Экс-министр подчеркнул, что у него есть подозрения, что деньги были растрачены.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн Синанян исключил растрату госбюджета в этом году. «Мы всегда будем иметь двух сотрудников в этой программе, чтобы присутствовать, быть знакомыми со всеми проблемами, внедрить механизмы мониторинга, мы сделали все для того, чтобы не растрачивать скудные ресурсы нашего государства», - подчеркнул Синанян.

В прошлом году в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений со стороны должностных лиц ГНКО «Центр Родина-Диаспора» при Министерстве диаспоры. Государственная контрольная служба (ГКС) провела изучение в ГНКО «Центр Родина-Диаспора», которое включало процесс закупок за 2015-2018 годы. По уголовному делу, возбужденному на основании полученных от ГКС материалов, были получены фактические данные о явных злоупотреблениях в ходе реализации нескольких грантовых программ, в частности, договоры о предоставлении услуг были заключены с компаниями, предложившими высокую цену, что нанесло государству существенный ущерб.

Кроме того, злоупотребления были обнаружены также в ходе выполнения договоров, заключенных по результатам конкурса, объявленного в рамках грантовой программы «Подготовка телепрограмм и видеороликов на тему партнерство Армения-Диаспора» за период 2015-2018 годов, а также в действиях отдельных должностных лиц ГНКО «Центр Родина-Диаспора» в ходе 2017 года в рамках грантовой программы «Иди домой», вследствие чего из государственных средств необоснованно были привлечены и растрачены суммы в особо крупных размерах.

В Государственной контрольной службе Радио Азатутюн сообщили, что бывший директор ГНКО возместил причиненный ущерб государству, перечислив 100 млн драмов. В результате амнистии в отношении бывшего чиновника уголовное преследование было прекращено.