В комиссии НС по этике следует обсудить поведение Геворка Петросяна - правозащитница

Депутат фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян наводнил свою страницу в Facebook призывами к ненависти и нетерпимости по отношению к уязвимым группам, а Национальное собрание хранит молчание, недоумевает правозащитница Заруи Ованнисян и добавляет, что поведение депутата уже давно должно было стать предметом обсуждения в комиссии НС по этике.

«Начнем с того, что Геворк Петросян не в первый раз отличился подобным поведением, еще в период принятия законодательства о предотвращении семейного насилия Геворк Петросян выделялся женоненавистничеством и вспышками риторики ненависти, и теперь он продолжает такое же поведение. В подобных ситуациях, думаю, был бы полностью уместным созыв комиссии Национального собрания по этике. На самом деле, мы неоднократно выступали с подобными заявлениями, однако Национальное собрание проявляет странную пассивность по отношению к этим призывам и до сих пор не отреагировало», - отметила Ованнисян.

В частности, речь идет о крайней позиции Геворка Петросяна по отношению к гомосексуалистам. Депутат не жалеет средств для того, чтобы донести свое слово до аудитории, прибегает к разным творческим жанрам. Последняя запись, посвященная сексуальным меньшинствам, представлена в формате акростиха и озаглавлена «Слово гомикам». Депутат, который по профессии является юристом, призывает гомосексуалистов «покинуть святую страну, поскольку армянская земля не вынесет подобного тяжелого бремени, и если они попытаются рыпаться, то об этом пожалеют».

По словам правозащитницы, Геворк Петросян может иметь другую позицию, но он перешел черту свободы слова.

«Люди могут быть против чего угодно, но с точки зрения высказываний это должно быть этически разграничено и не оскорблять, не унижать чье-либо достоинство. Мы явно видим целенаправленный подход», - сказала Ованнисян.

Геворк Петросян в настоящее время находится за пределами Армении, с ним связаться не удалось. Его однопартиец, депутат Арман Абовян сказал, что «Процветающая Армения» является консервативной партией, система ценностей депутата - это другое, в его поведении нет ничего необычного.

«Изучите выступления, и записи г-на Петросяна, в них вы не найдете риторики ненависти, да, найдете жесткую критику, и это нормально, потому что мы консервативная партия, и для нас армянское видение, церковь на первом месте», - сказал Абовян.

Причиной активности Геворка Петросяна по этой теме является бурно обсуждаемая в последнее время Стамбульская конвенция. Хотя вопрос о ратификации конвенции еще не включен в повестку дня Национального собрания, однако ее оппоненты выступают против ее ратификации, поскольку тем самым государство берет на себя защиту прав всех граждан, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Арман Абовян удивлен требованием сформировать комиссию по этике и обсудить слова его коллеги.

«Он политический деятель, в Республике Армения политический деятель, к тому же депутат имеет право выражать свои мысли. Вы не найдете у г-на Петросяна ни одной мысли, где он призывал бы к какому-то физическому насилю и прочее. Здесь очень важен моральный вопрос», - сказал депутат фракции ППА.

Геворк Петросян не пощадил и правящую силу, посетовала депутата правящей фракции «Мой шаг» Арусяк Джулакян и напомнила о его жестких высказываниях в адрес чиновников-членов правящей команды.

«Он сказал о правящей силе, что люди, которые еще недавно ходили в отрепьях, теперь стали высокопоставленными чиновниками и получают какие-то награды. Я, конечно, принимаю и уважаю их позицию в вопросе их консервативных ценностей, однако, несмотря на то, что свобода слова, можно сказать, является абсолютной ценностью, она тоже имеет границы, и ясно, что свобода слова не может сопровождаться оскорблением других людей, клеветой и пропагандой ненависти, независимо от того, к какому слою принадлежат эти люди», - подчеркнула Джулакян.

Оскорбительный лексикон депутата по отношению к гомосексуалистам и вообще к людям мог бы стать предметом обсуждения в Национальном собрании, если бы комиссия по этике была не временной, а постоянной, отметила депутат.

Вопрос формирования комиссии по этике должен обсуждаться на пленарном заседании, а сейчас это невозможно. Чтобы сделать обсуждение поведения депутатов более легким процессом, в законе о регламенте парламента будут инициированы изменения, согласно которым комиссия станет постоянной, и поведение депутатов будет становиться предметом обсуждения незамедлительно, без дополнительных процедур.