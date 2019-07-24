Сурен Папикян в нескольких областях страны проинспектировал ход реализации дорожно-строительных программ

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сегодня сразу в нескольких областях страны проинспектировал ход реализации дорожно-строительных программ, в частности, попытавшись выяснить, какие существуют проблемы и в каких вопросах строительные организации проявляют нерадивость.

Государственном бюджетом на 2019 год предусмотрено проведение капитального ремонта более 150 км дорог, ряд программ реализуется за счет кредитных средств. К примеру, в Гюмри при финансировании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка, а также правительства ремонтируются больше 30 улиц. В историческом центре города работы по асфальтированию и укладке тротуарной плитки практически завершены.

Хотя срок завершения первого этапа программы ЕБРР был продлен до 30 июня, однако этот срок также был нарушен. Сейчас конечный срок не установлен, но министр Сурен Папикян сегодня предупредил строителей, что работы не могут продолжаться до следующего года, в противном случае будут применены штрафы и пени, а также более строгие меры, вплоть до внесения в черный список. 25 августа будет отмечаться день города, и строители теперь должны уложиться в этот срок.

Радио Азатутюн поинтересовалось у Сурена Папикяна, доволен ли он в целом качеством дорожно-строительных работ.

«У нас уже есть работы с прошлого года, качество которых мы не принимаем. То есть, если какой-то строитель думает, что может распылять средства государственного бюджета, мы просто должны по-дружески их попросить больше не иметь подобных заблуждений, потому что это приведет к банкротству этой компании, потому что за такую работу им платить не будут. Мы заинтересованы в том, чтобы армянские компании были сильными со своими возможностями, способностями, чтобы у нас не было необходимости приглашать откуда-то новые строительные компании», - ответил Папикян.

Дорожное строительство считается благодатной сферой для так называемых откатов. Сурен Папикян знает, как ограничить аппетиты строителей.

«Не закрывая глаз, то есть закрытие глаз предполагает, что под этим есть какой-то коррупционный риск, возможный риск, мы последовательны, и естественно, всех допустивших нарушения мы соответственно наказываем», - сказал министр территориального управления и инфраструктур.

На вопрос, какой механизм наказания будет применяться, чтобы строители думали не об отмывании денег, а о выполнении качественной работы, Папикян ответил, что это занесение компаний в черный список и невыплата им денег за некачественно выполненную работу.

Министр отметил, что задача строителей ясна: качество и выполнение работ в установленные сроки.

Сурен Папикян сообщил, что в следующем году правительство вложит довольно серьезные средства в дорожное строительство. Правительство уже одобрило соответствующую программу.