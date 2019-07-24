Обзор прессы за 24 июля

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Страсти накаляются вокруг разговоров о том, что раскрылись злоупотребления, допущенные в прошлом председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном. Бывшие власти и поддерживающие их общественно-политические круги оценивают это как политическое преследование. Мол, смотрите, Грайр Товмасян не захотел подчиняться премьер-министру и подавать в отставку и вот теперь ему грозят уголовными делами. А что происходит на самом деле? Происходит то, что Конституционный суд со своим нынешним составом во главе с Грайром Товмасяном не только не подчиняется действующему правительству и премьер-министру, чего он и не должен делать, а подчиняется бывшим властям, на что у него нет права, поскольку он должен быть независимым. Действия Грайра Товмасяна доказывают именно это, поскольку он, по сути, занят исключительно тем, чтобы обеспечить прекращение уголовных дел в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна и освободить его из-под стражи».

Газета «Жаманак» пишет: «Общественные круги, организации, различные слои общества все чаще и чаще говорят о необходимости дать политическую оценку правившей в Армении системе…Сама по себе политическая оценка может прозвучать, однако нужно понять, какое юридическое или моральное последствие она может иметь. А здесь задача усложняется, поскольку возникает вопрос конкретности, необходимой для этого последствия, для установления того, что есть бывшая система, для оценки всех имевшихся в ней деталей».

В газете «Жоговурд» читаем: «В последнее время, особенно после новости о том, что Стамбульская конвенция войдет в повестку обсуждения осенней сессии Национального собрания, секс-меньшинства и трансгендеры активизировались. В ленте новостей армянских СМИ часто заметны новости о том, что в том или ином месте было проявлено дискриминационное отношение в отношении секс-меньшинства или же читаем о том, что на одного из трансгендеров было оказано давление и что такому дискриминационному отношению надо положить конец. Пожалуй, понятно, что некоторые круги с воодушевлением восприняли перспективу принятия Конвенции и регулярными шоу пытаются как можно скорее сформулировать основания для этого принятия. Но во всей этой истории грустно то, что страдает внешний имидж нашей страны и извне складывается впечатление, что на улицах Армении ловят людей и избивают их. А на самом деле после революции гомосексуалы, трансгендеры и другие секс-меньшинства в значительной степени активизировались и пользуются своей свободой, даже дерзнули «захватить» один из отделов полиции и фактически остались безнаказанными. И после всего этого просто не правильно было бы говорить, что у нас в стране есть дискриминационное отношение к секс-меньшинствам».