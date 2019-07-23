Правозащитные организации требуют дать политическую оценку «захвату государства»

По мнению руководителя Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца, «захвату государства» следует дать политическую оценку.

Возглавляемая им организация совместно с «Антикоррупционным центром Транспаренси интернешнл», «Фондами открытого общества - Армения», Фондом развития и защиты права и Клубом журналистов «Аспарез» представила на 30 страницах замечания и предложения по проекту антикоррупционной стратегии на предстоящие три года.

Предложение дать оценку «захвату государства» было включено в этот документ.

Почему «захват государства»? Представители гражданского общества ссылаются на международный опыт и утверждают, что процветавшую десятилетиями коррупцию в Армении следует характеризовать именно этим термином.

«Речь идет о фальсификации результатов выборов, о захвате общественных ресурсов, присвоении средств массовой информации, преследовании политических оппонентов и активистов. То есть, мы здесь раскрываем проявления различных схем коррупции в разных сферах, а также ссылаемся на явление безнаказанности, которое явилось их результатом. Политическая оценка является обоснованием того, почему необходима реализация этой антикоррупционной стратегии. В противном случае мы считаем, что если не даются оценки, то эта стратегия, как бы эффективно мы ее ни реализовали, не дает достаточно гарантий того, что у нас больше не будет явления захвата государства, потому что это не должно стать только документом или делом этой власти», - пояснил Сакунц.

По его словам, «захват государства» должен быть признан как в антикоррупционной стратегии, так и парламентом.

Правозащитник считает, что парламент должен выступить с заявлением, окончательный текст которого будет сформулирован и принят как гражданским обществом, так и правящими и оппозиционными фракциями парламента.

На вопрос, какой промежуток времени должно охватывать заявление о «захвате власти», Сакунц ответил: «Мы должны взять весь период независимости Армении до бархатной революции. Должна быть дана полная, а не фрагментарная оценка».