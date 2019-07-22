Базалика в селе Димитров стала причиной напряженности между армянами и ассирийцами

Дискуссии вокруг базилики в селе Димитров Араратской области стали причиной межэтнической напряженности в селе. Армяне и ассирийцы, длительное время живущие по соседству в мире и согласии, не могут договориться о принадлежности церкви.

Является ли церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) ассирийской или армянской? Обе стороны приводят разные аргументы относительно ее происхождения. Ассирийцы указывают на архитектуру церкви, чтобы доказать то, что базилика является ассирийской.

«В первую очередь, колонны ассирийские, алтарь, все ассирийские церкви такие. Кроме того, если вы посмотрите на ассирийские церкви, такие же есть в Двине, в Арзни», - отметил один из жителей-ассирийцев.

Армянскость церкви армяне обосновывают армянской надписью на входе. На церкви выбита надпись с именем армянского строителя.

«Оваким построил ее, это наши сельчане, внуки и дочери Овакима здесь живут», - сказал один из жителей-армян.

Ключ от базилики сейчас находится у армян, однако много лет назад он был у ассирийцев, утверждают последние. Как ключ оказался у армян, один из жителей села прокомментировал так: «Не доезжая до Арташата есть село Мргаван, тамошний священник сказал: «отдайте ключи, вы знаете, что там написаны армянские буквы?», я говорю, какое это имеет отношение, армянские буквы написаны, строитель был армянином, но ее построили ассирийцы».

В селе есть две церкви и одна часовня. Приходской священник отец Микаэл Нуриджанян не ставит под сомнение принадлежность другой базилики села. Он говорит, что она ассирийская, а вот базилика Святой Богородицы - армянская. Для обоснования своих слов сегодня он дошел до Национального архива, изучил приходские книги церкви.

Священник сказал, что шум вокруг церкви поднялся после того, как в ней была отслужена армянская литургия. До этого церковь не действовала.

«Во время Великого поста в этом году я дал обет, что отслужу литургию в этих церквях или в часовнях, в которых никогда не служили литургию», - отметил священник Нуриджанян.

Однако упоминания о строительстве церкви в архиве пока не найдены.

Председатель ассирийской общественной организации «Хаядта» Ирина Саградова-Гаспарян указывает на старейший ассирийский документ касательно села, в котором есть упоминание о церкви Святой Богородицы.

Напряженность, возникшую внутри и за пределами церкви между армянами и ассирийцами, пытался ослабить глава села. Сельчане пожаловались, что сельский староста оказывал на них давление с тем, чтобы они не поднимали вопрос об ассирийском происхождении церкви.

Глава села Арман Ионанов, у которого армянские и ассирийские корни, отрицал, что оказывал давление на жителей села, а затем, разнервничавшись, подошел к нашей съемочной группе, попытавшись воспрепятствовать нашей работе и озвучив угрозы.