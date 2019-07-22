Глава Минобороны: На некоторых участках границы существует контролируемая напряженность

После стрельбы в направлении армянских позиций в Нахичеване 17 июля была установлена оперативная связь с азербайджанской стороной. Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

На некоторых участках границы, по оценке министра, существует контролируемая напряженность, причиной которой являются инженерные работы.

«Выстрел был не целенаправленным. В любом случае, мы предприняли меры, также была установлена связь с соседями, чтобы избежать повторения инцидента», - сказал Тоноян.

Министр добавил, что была использована оперативная связь, установленная в результате договоренности, достигнутой между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сентябре 2018 года в Душанбе.

«Это опосредованная связь, говорим не напрямую, а через назначенных должностных лиц. Это нормальный, очень положительный процесс», - отметил Давид Тоноян.

Министр пообещал военные сюрпризы по части вооружения армии. Кроме того, Тоноян уточнил, что российские многофункциональные истребители Су-30 поступят в Армению до начала 2020 года.

Министерство обороны тестирует програму обеспечения военнослужащих питанием в воинских частях по новому порядку с помощью частного сектора. Согласно программе, находящейся на этапе испытания, в течение трех лет во всех воинских частях организация питания должна осуществляться в едином формате. Министерство делает все для ускорения этого процесса.

«Победивших организаций шесть, - сказал министр, отвечая на обвинения в том, что владелец компании, которая в настоящее время осуществляет процесс пока в пяти воинских частях, является его другом. - И шесть организаций будут организовывать питание в равных условиях. Есть также «жалующиеся» организации, которые связывают победившие организации со мной лично. Я не отрицаю, что руководитель одной организации сейчас делает это по моей просьбе, потому что у меня не было другого надежного варианта. Если он потерпит неудачу, то потерплю неудачу и я».