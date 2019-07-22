У Армении и Евросоюза в настоящее время отличные отношения - Свитальский

Отношения между Арменией и Европейским союзом отличные, сегодня такое заявление сделал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, который завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в Ереване.

«Позвольте повторить слова, произнесенные председателем Европейского совета Дональдом Туском в Ереване: наша оценка состоит в том, что на данный момент у нас отличные отношения с Арменией. Все факторы, которые обычно учитываются при оценке уровня отношений, позволяют говорить о подобных отношениях. Прежде всего, у нас очень интенсивный и дружественный политический диалог, начиная с самого высокого уровня. Я говорил о визите председателя Туска в Армению, который был очень важным событием. Премьер-министр Пашинян посетил Брюссель, министр иностранных дел Армении и официальные лица ЕС провели несколько встреч, технические миссии различного уровня посетили Армению, и, наконец, в Брюсселе было проведено множество диалогов», - сказал Свитальский.

Посол ЕС отметил, что заключенное между Арменией и Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве находится в стадии реализации.

«Мы значительно увеличили финансовую помощь, предусмотренную для развития Армении. Как вам изивестно, Армения получила 25 млн евро в рамках так называемого спонсорского фонда, этот фонд является дискреционным фондом, предназначенным исключительно для проведения реформ. Армения может гордиться тем, что размер выделенной ей фондом помощи больше, чем в случае с Грузией. Это имеет значение. Размер спонсорского фонда означает признание реформ, осуществленных в Армении в последний период. В частности, речь идет о состоявшихся в декабре прошлого года в Армении парламентских выборах. Но не только об этом. Если рассмотреть все это вместе, мы можем сказать, что отношения между Европейским союзом и Армения находятся на правильном пути», - подчеркнул глава делегации ЕС.

Петр Свитальский заявил, что Брюссель готов поддержать судебную реформу в Армении, однако вовсе не намерен навязывать Еревану свою повестку дня или способ проведения реформ в судебной системе.

«Евросоюз подчеркнул, что готов оказать солидную помощь Армении в деле судебной реформы. Мы сообщили об этой поддержке нашим армянским партнерам, начиная с самого высокого уровня. Мы упомянули о визите председателя Туска в Армению, вы помните, что он сказал во время пресс-конференции в Ереване, что отражало диалог, состоявшийся с премьер-министром Армении. Евросоюз полон решимости содействовать шагам армянской стороны по реформированию судебной системы и созданию действительно независимой, чистой и эффективной судебной системы. Мы готовы оказать политическую, техническую и финансовую помощь», - сказал Свитальский.

Посол подчеркнул, что Брюссель готов оказать значительную финансовую поддержку в деле судебной реформы, немедленную поддержку, которая будет готова уже этой осенью, и многомиллионную помощь – на предстоящие 3-4 года.