Армения должна вновь обрести былую славу промышленной страны – премьер

Премьер-министр Никол Пашинян 20 июля в Гюмри принял участие в инвестиционном бизнес-форуме «Мой шаг во имя Ширакской области».

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства сначала посетил организованную в рамках форума выставку, ознакомился с представленным производством действующих в Шираке компаний – сельхозпродукция, перерабатывающая промышленность, текстиль, производство обуви и др. Никол Пашинян поинтересовался у производителей проблемами организации производства и предстоящими планами.

Приветствуя участников форума, Никол Пашинян отметил, что мероприятие является хорошим поводом для того, чтобы обсудить концептуальные подходы экономической политики правительства.

«Наша страна должна быть индустриальным государством. В ближайшее время мы сосредоточимся на развитии всех отраслей промышленности», - в частности, заявил премьер.

«Однажды я сказал, что как промышленные зоны за последние 30 лет превратились в коммерческие территории, так и ярмарки должны быть преобразованы в производственные и промышленные зоны в течение следующих 30 лет, и Республика Армения должна вновь обрести былую славу промышленной страны. Новая промышленность не будет похожа на старую, но у нас достаточно интеллектуального потенциала, посредством образовательных реформ мы сможем постепенно развить этот потенциал шаг за шагом. Мы считаем, что это также решит демографическую проблему в стране», - добавил он.

В ходе визита в Технологический центр Гюмри премьер-министр Никол Пашинян также ознакомился с различными инвестиционными проектами, которые будут реализованы в Ширакской области в сферах сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности и других отраслях.