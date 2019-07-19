Официальный Баку заявляет, что в результате выстрелов армянских вооруженных сил ранен азербайджанский пограничник Джейхун Байрамов.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, инцидент произошел накануне, на армяно-азербайджанской границе.

Абдуллаева отметила, что выстрелы произошли спустя несколько часов после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости урегулирования карабахского конфликта.

Официальный Ереван пока не отреагировал на утверждения Азербайджана.