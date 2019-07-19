8 человек пострадали в московском аэропорту при эвакуации лайнера, совершавшего рейс в Ереван

Восемь человек пострадали в московском аэропорту «Шереметьево» при эвакуации пассажирского лайнера Boeing-747 компании Nordwind, совершавшего рейс в Ереван.

Согласно информации, предоставленной авиакомпанией, в ночь с четверга на пятницу во время подготовки к полету в Ереван из аэропорта «Шереметьево» (Москва) на борту самолета Boeing-747 компании Nordwind был обнаружен странный запах. Пилот лайнере вывел его со взлетной полосы, отключил двигатели. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. При эвакуации пострадали восемь человек.

Между тем, как на своей странице в Facebook сообщает посольство Армении в России, двое пострадавших при эвакуации пассажиров рейса Москва-Ереван остаются в больнице.

«Двое граждан, которые пострадали при эвакуации Boeing 747 рейса Москва-Ереван в аэропорту «Шереметьево», продолжают оставаться в больнице в подмосковных Химках. Граждане (1965 г.р. и 1974 г.р.) находятся под присмотром врачей. У одного пассажира выявлено обострение сахарного диабета, другой гражданин получил различные ушибы. Пассажиры вылетели в Ереван другим рейсом. 19 из них отказались от полета», - отмечается в сообщении.