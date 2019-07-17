Ереван должен внимательно следить за реализацией российско-турецкой сделки по C-400 - политический обозреватель

Ереван должен внимательно следить за реализацией российско-турецкого соглашению по системам противовоздушной обороны C-400 (S-400), чтобы не были нарушены интересы Армении и обеспечение безопасности страны не столкнулось с новыми вызовами. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил политический обозреватель Акоп Бадалян.

Сделку на сумму 2,5 млрд долларов о поставках зенитно-ракетных комплексов C-400 Россия и Турция заключили еще в 2017 году, при этом часть сделки Анкара оплатит за счет предоставленного Кремлем кредита. В минувшую пятницу Россия начала поставки комплексов С-400 в Турцию. Сегодня уже 14-й российский самолет, загруженный частями C-400, приземлился на авиабазе «Мюртед» близ Анкары.

«Я вообще считаю, что здесь, с одной стороны, мы можем говорить о сближении, но, с другой стороны, конечно, бесспорно, что у Турции и России серьезно расходятся интересы с точки зрения безопасности на том же Кавказе. Здесь, в конце концов, ключевой является как раз роль Запада и НАТО, потому что мы видим, что с этой точки зрения основным партнером НАТО в регионе станет Грузия. В Грузии будет расти военно-политическое институциональное представительство НАТО и США. Это совершенно новая ситуация и новые вызовы и для России, и для Турции, и здесь роль Армении также является ключевой. В этом смысле, говоря о российско-турецком сближении, я не буду иметь в виду лишь какой-то однозначный процесс, потому что это сближение также может быть построено на принципе заклятой дружбы», - отметил Бадалян.

Примечательно, что Россия, которая считается союзником Армении и является членом-учредителем одного с ней военно-политического альянса - ОДКБ, продолжает крупномасштабные поставки вооружения государствам, фактически, находящимся в состоянии войны с Ереваном или на протяжении десятилетий держащим границу с Арменией закрытой - Азербайджану и Турции.

Турция - третья страна после Беларуси и Китая, которой Кремль продал комплексы С-400. В настоящее время Москва ведет переговоры с Индией о продаже этого вооружения.

«С этой точки зрения у Армении одна задача: конечно, следить за процессами и очень четко определить собственные интересы, и в приоритетном порядке обсуждать их с Россией, чтобы эти российско-турецкие отношения не строились за счет армянских интересов. С этой точки зрения, повторяю, если речь идет о сделке, конкретно о сделке по С-400, то здесь главная задача Армении - получить гарантию того, что они никогда не будут применены в пользу Азербайджана и, естественно, против Армении», - подчеркнул политический обозреватель.

В связи с поставками российской военной техники члену НАТО Турции несколько часов назад высказался самый влиятельный представитель Североатлантического альянса, президент США Дональд Трамп, по сути, заявив, что вследствие этой российско-турецкой сделки Вашингтон больше не станет продавать Анкаре американские истребители F-35.

«Поскольку вы купили российскую ракету, мы не можем продать вам самолет, стоящий миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация», - согласно Rueters, в частности, сказал Трамп.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн известный российский аналитик Павел Фельгенгауэр пессимистично высказал относительно того, что эта российско-турецкая сделка может перерасти в такую политическую договоренность, на основе которой Москва и Анкара смогут, например, разделить Южный Кавказ на зоны влияния.

Фельгенгауэр привел пример Сирии, где интересы России и Турции сталкиваются.

«Вряд ли российско-турецкое соглашение по С-400 повлияет на Кавказ. Теоретически, если Россия и Турция заключат какой-то договор о дружбе и альянсе, вероятно, они смогут разделить Кавказ на зоны влияния. Но это почти невозможно. Пожалуйста, в Сирии они не могут решить вопросы, связанные с регионом Идлиб. Турция не уступит России Азербайджан и Грузию. В Москве хотят восстановить старую советскую границу, то есть стать доминирующей силой в Закавказье, и в этом случае вряд ли удастся договориться с турками в том ключе, что «мы вернемся к нашим старым границам, в вы пока сидите на своих местах»», - сказал Фельгенгауэр.