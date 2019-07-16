«Санитек» обвиняет в своих финансовых трудностях мэрию Еревана

За ненадлежащую уборку мусора в Ереване столичная мэрия только в этом году оштрафовала компанию «Санитек» уже семь раз - в общей сложности на сумму больше 90 млн драмов (чуть больше 188 тыс. долларов).

Компания, занимающаяся уборкой и вывозом мусора в столице, утверждает, что в ее финансовых трудностях виновата в том числе и мэрия Еревана.

«На данный момент в компании существуют финансовые трудности, которые обусловлены в том числе и применяемыми мэрией неоправданными и несоразмерными санкциями и необоснованными штрафами», - сегодня заявила «Санитек».

В ходе состоявшегося в мэрии совещания мэр Айк Марутян обратился к информации о том, что компания «Санитек» отказывается платить субподрядчикам по причине наложенных мэрией штрафов.

«Хочу очень строго предупредить вас, что в мире нет того кто мог бы разговаривать с ереванцами на языке шантажа», - заявил Марутян.

В ответ на это заявление мэра в «Санитек» заявили: «Компания никогда и ни с кем на языке шантажа не говорила и не говорит. Компания не может выполнить платежные обязательства по отношению к субподрядчикам исключительно из-за неконструктивных действий мэрии».

В мэрии утверждают, что проблема с субподрядчиками не нова, а применяемые городскими властями штрафы правомерны.

«Проблемы с оплатой субподрядчикам были и в прошлом, когда мэрия не применяла санкции столь интенсивно, а что касается обоснованности санкций, то должен отметить, что эти штрафы, удержания установлены заключенным между Ереваном и «Санитек» договором», - в беседе с Радио Азатутюн отметил пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

Избегающая в последнее время общения со СМИ компания «Санитек» в ближайшие время собирается созвать пресс-конференцию «беспрецедентного масштаба», во время которой обещает представить все факты, которые до этого не озвучивались, исходя из интересов переговорного процесса.

Пресс-секретарь мэра отметил, что мэрия в последнее время постоянно пытается узнать у «Санитек», собирается ли компания пополнить свои технические средства и выполнить свои договорные обязательства.

«Ответ всегда либо неопределенный, либо отрицательный, и я считаю, что компания «Санитек» для того, чтобы вывести и себя, и город из этой крайне плохой ситуации, должна подумать в этом направлении, и если эти шаги не будут сделаны, никакая пресс-конференция даже космического масштаба или пресс-релизы не помогут городу», - прокомментировал Карапетян.

Кстати, «Санитек» подала два разных судебных иска против мэрии Еревана. Компания требует взыскать с муниципалитета около 65 млн драмов (порядка 136 тыс. долларов).

Две оппозиционные фракции Совета старейшин Еревана считают конфликт между «Санитек» и мэрией пустой тратой времени.

По словам руководителя фракции «Луйс» Давида Хажакяна, для решения проблемы необходимо вести переговоры.

«Если есть связанная с «Санитек» решаемая проблема, эта проблема должна быть решена, если нет, то как уже давно мы заявляли, договор с «Санитек» должен быть расторгнут», - сказал Хажакян.

Член другой оппозиционной фракции Совета старейшин, «Процветающая Армения» (ППА), Рипсиме Аракелян отметила, что если есть нарушение пунктов договора, то «Санитек» должна понести определенную ответственность в правовом поле.

«В чем проблема, что мы не начинаем этот процесс? Говорят, «Санитек» может начать саботаж, перестать работать. Нет, я предполагаю, что подобное она сделать не может, потому что если начинается судебный процесс, до оглашения вердикта «Санитек» обязана выполнять свои обязательства», - заявила Аракелян.

В последние месяцы вывозом мусора в Ереване также занимается созданное в подчинении мэрии предприятие. У этого предприятия пока пять мусоровозов, ожидается ввоз новых машин. В муниципалитете говорят, что до конца месяца поступят еще 5-7 машин, а в августе ожидается еще 19.

А пока в разных частях города мусор в переполненных мусорных баках и вокруг них остается в течение многих часов.