Будет создана рабочая группа по вопросам безопасности дорожного движения - Владимир Карапетян

По распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна будет создана рабочая группа, занимающаяся вопросами безопасности дорожного движения. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

По его словам, вчера премьер-министр встретился с представителями общественных организаций, обсудил ряд вопросов, касающихся регулирования дорожного движения.

«Обсуждалась сложившаяся на дорогах ситуация, тревожная проблема, связанная с увеличением дорожно-транспортных происшествий. Предлагались решения, премьер выслушал их, все собравшиеся приняли участие в дискуссии, очень активны были представители общественного сектора, которые представили свои подходы и свои предложения. У меня сложилось впечатление, что у всех есть одинаковая обеспокоенность и общее понимание относительно сложившейся ситуации и выходов из нее. Чтобы привести все это к окончательному виду и изложить на бумаге, было предложено создать комиссию, которая обобщив все предложения, представит документ, который, думаю, будет обсужден также в правительстве», - отметил Карапетян.

Рабочая группа изучит дорожно-транспортную ситуацию и представит предложения относительно выявления проблем и предложения решений.

Присутствовавший на встрече председатель общественной организации «Друг водителя» Тигран Кеян сказал, что они выделили ряд вопросов по регулированию дорожного движения и системным изменениям, внесли предложения по отраслевым изменениям.

«Премьер-министру было предложено включить в образовательные программы правила дорожного движения, мы говорили об освещении дорог, о дорожной разметке и вопросах оснащения дорог. Были предложения по увеличению численности сотрудников Дорожной полиции, принятию других мер поощрения, чтобы их контроль был более реальным, поскольку в настоящее время сотрудники Дорожной полиции больше заняты регистрацией ДТП и регулированием на перекрестках, а контроль за дорожным движением оставлен без внимания, то есть, они физически не успевают заниматься и контролем. Мы говорили о роли и значении областной полиции, так как и в областях у нас есть некоторые проблемы с кадрами», - подчеркнул Кеян.