В Ереване завершился очередной международный кинофестиваль «Золотой абрикос»

Накануне в Ереване состоялась торжественная церемония вручения наград по итогам XVI международного кинофестиваля «Золотой абрикос», которой прошел в армянской столице 7-14 июля.

В номинации «Международное полнометражное кино» жюри отдало главный приз («Золотой абрикос») фильму Ричарда Билингейма «Рей и Лиз» (Великобритания). Картина россиянина Кантемира Балагова «Дылда» стала обладателем «Серебряного абрикоса».

В этом году Для участия в конкурсной программе кинофестиваля были отобраны 110 картин из 740 заявок более чем из 30 стран мира. Свои уникальные программы кинолент в рамках фестиваля представили посольства Франции, Польши, Италии и Германии в Армении.

Почетными гостями юбилейного кинофестиваля стали мексиканский режиссер, лауреат международных конкурсов Карлос Рейгадас и российский и молдавский режиссёр армянского происхождения Артур Аристакисян.

Кинофестиваль «Золотой абрикос» проводится с 2004 года.