Объем инвестиций арабской компании Masdar в сферу возобновляемой энергетики составит 500 млн долларов

Сегодня между «Фондом государственных интересов Армении» и арабской компанией Masdar был подписал меморандум об осуществлении инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. По предварительной оценке сторон, объем инвестиций составит 500 млн долларов.

«У вашей страны есть большой объем ресурсов, в частности, большие ресурсы солнечной энергии, которая является очень конкурентоспособным источником электроэнергии. В некоторых местах у вас также есть источник ветровой энергии, который также является очень конкурентоспособным и очень позитивным источником электроэнергии. В то же время, мы не должны отрицать тот факт, что ваша страна также обладает гидроэнергетическими ресурсами. Но мы в основном сосредоточимся на производстве солнечной фотовольтной энергии, а также ветровой энергии», - сказал исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.

По словам исполнительного директора «Фонда государственных интересов Армении» Давида Папазяна, обсуждения между компанией Masdar и «Фондом государственных интересов Армении» проходили по вопросам сотрудничества и масштабов сотрудничества. «Наша идея была в том, что Masdar, будучи предприятием такого масштаба, технических значий и реализованных проектов, является для нас идеальным партнером для работы в этом направлении», - отметил Папазян.

В беседе с журналистами вице-премьер Тигран Авинян сказал, что компания Masdar планирует построить в Армении электростанции мощностью примерно 500 МВт. По словам Авиняна, эти инвестиции станут очень важным шагом с точки зрения энергетической безопасности Армении.

«У нас есть солнечная карта Армении, и в соответствии с целесообразностью и масштабами будут подготовлены соответствующие программы, в основном на конкурсной основе, поскольку на поле присутствуют и другие игроки. Мы сможем их реализовать, предположительно, к 2036 году [создадим] станции возобновляемой энергетики мощностью примерно 4000-4100 МВт», - сказал вице-премьер.

Основанная в 2006 году компания Masdar в последнее десятилетие в Объединенных Арабских Эмиратах и по всему миру предлагает жизнеспособные коммерческие решения в сферах чистой энергии, устойчивого городского развития и чистых технологий, занимая в них передовые позиции.