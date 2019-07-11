Пашинян: Злостные нарушители должны быть исключены из дорожного движения

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян обратился к угрожающему росту числа дорожно-транспортных происшествий и числа их жертв.

Премьер-министр заявил, что водители, которые регулярно и злостно нарушают правила дорожного движения, должны быть исключены из дорожного движения.

Премьер сообщил членам правительства, что полиция разработала новый проект, который уже находится в Национальном собрании.

Пашинян подчеркнул, что нужно обсудить с Национальным собранием вопрос скорейшего принятия закона.

«Господин Осипян, мы несколько раз беседовали на эти темы. Думаю, следует отметить, что в особенности сейчас нужно в два-три раза усилить контроль над дорожным движением. Конечно, понятно, что сегодня в Республике Армения, особенно в 2018-1919 годах, зафиксирован беспрецедентный рост числа автомобилей. Сегодня в Республике Армения невообразимое число автомобилей, и импорт в больших объемах продолжается, и это в свою очередь приводит к вызовам», - сказал глава правительства.

Премьер-министр убежден, что с внедрением балльной системы ситуация с сфере дорожного движения существенно изменится.

Начальник полиции Валерий Осипян также согласен с тем, что в этой ситуации такая система необходима. «В 2017 году было зарегистрировано более 2 млн нарушений, в 2018 году - 1 млн 600 тысяч, и зв нмх былм наложены штрафы, однако это не приводит к каким-либо положительным результатам. Только и только внедрение балльной системы изолирует водителей, периодически совершающих опасные нарушения», - сказал Осипян.

Соучредитель общественной организации «Друг водителя» Тигран Кехян в этой связи в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Будут нагружать водителей не штрафами, а баллами. Тех водителей, которые наберут больше баллов, то есть предусмотренные 9 баллов, попытаются временно лишать водительских прав».

Кехьян считает, что внедрение балльной системы позволит смягчить ситуацию с дорожным движением, однако имеющуюся проблему не решит. По его мнению, полиция должна усложнить процесс получения водительских прав. «У нас очень старые шаблоны для экзамена, который сдают водители, многие могут за пару дней выучить их наизусть и очень легко сдать теоретический экзамен. Практический экзамен проводится на закрытых территориях, где водитель, по сути, не находясь в условиях дорожного движения, не оказывается в тех ситуациях, в которых оказался бы, находясь в реальных условиях дорожного движения», - считает он.

Начальник полиции Валерий Осипян на заседании правительства также представил статистику: в последние годы число дорожно-транспортных происшествий растет, параллельно с этим растет и число жертв. Если по состоянию на 10 апреля 2018 года было зарегистрировано 1861 ДТП, в которых погибли 150 человек, то за тот же период текущего года в 2203 ДТП погибли 169 человек.

Отметим, что за прошедшие несколько дней произошли две крупные автомобильные аварии, в которых в общей сложности погибли 10 человек, еще 14 человек пострадали.