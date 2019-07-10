К 2050 году население Армении сократится на 150 тысяч - Фонд народонаселения ООН

Население Армении в ближайшие 6 лет увеличится на 15 тысяч, однако к 2050 году оно сократится на 150 тысяч и составит 2 миллиона 816 тысяч человек. Таков опубликованный сегодня прогноз Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА).

По словам координатора программы «Население и развитие» Фонда Анны Ованнисян, главные причины - низкий коэффициент рождаемости и эмиграция.

«Основной причиной в Армению также является эмиграция, которая существовала в прошедшие годы и продолжит оставаться основной причиной», - сказала Ованнисян.

В Армении сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,6, в ближайшие годы он, согласно этим прогнозам, немного вырастет, но останется ниже 2 - порога простого воспроизводства. В Армении уже есть регионы, где смертность превышает рождаемость.

Руководитель армянского офиса ЮНФПА Цовинар Арутюнян сказала: «В разрезе прошлого года Лори был единственным таким регионом, но если мы посмотрим на данные за первый квартал этого года, к сожалению, в этом году уже в пяти регионах был зафиксирован отрицательный естественный прирост».

В Шираке, Сюнике, Тавуше и Вайоц Дзоре естественный прирост населения (то есть соотношение смертей и рождений) отрицательный. Однако представители Фонда подчеркивают, во всей республике тенденция пока не отрицательная, основной причиной сокращения численности населения является эмиграция.

«Если бы не было фактора эмиграции, мы бы, даже имея коэффициент 1,6 (речь о суммарном коэффициенте рождаемости), не имели бы пока сокращения», - отметила Анна Ованнисян.

Неблагоприятные демографические показатели дополняет старение. Армения продолжает стареть. Согласно прогнозу Фонда народонаселения ООН, к 2050 году уже каждый пятый будет в возрасте старше 65 лет. Это, по словам Анны Ованнисян, принесет новые проблемы.

«Это серьезная социальная нагрузка и на государство, и на население трудоспособного возраста», - подчеркнула Ованнисян.

Средняя продолжительность жизни увеличивается и будет увеличиваться, эксперты подчеркивают: параллельно с развитием здравоохранения к 2050 году ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 80 лет, однако эта хорошая новость мужчин обходит.

«Мужчины живут на семь лет меньше, чем женщины. Старение населения оказывает особенно большое влияние на пожилых женщин, потому что они проживают старость в одиночестве, без мужей», - сказала координатор программы «Население и развитие» ЮНФПА.

А глава офиса ЮНФПА в Армении подчеркивает, что эти прогнозы они предоставят правительству, чтобы совместно обсудить шаги по улучшению демографической ситуации.

«Мы должны создать среду, чтобы, например, в нашей стране люди хотели иметь больше детей, создать такие условия, чтобы молодые люди могли иметь столько детей, сколько они хотят иметь», - отметила Цовинар Арутюнян.

Исполняющий обязанности начальника управления демографии Министерства труда и социальных вопросов Артак Маркосян говорит, что проблем больше в сельских общинах. «Проблемы, накопившиеся за предыдущие 27 лет, нанесли сегодня больше вреда сельской среде, поскольку у нас сложилась такая ситуация, когда суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности, т.е. число детей, рожденных от одной женщины, меньше, чем в городских населенных пунктах», - сказал Маркосян.

В настоящее время в Службе соцобеспечения обсуждаются несколько программ, ориентированных на молодые семьи. По словам Артака Маркосяна, они обсуждают с Центральным банком вопрос о том, как сделать более благоприятными компоненты программы по обеспечению молодых доступным жильем.

«В виде помощи в предоплате, единовременной помощи молодым семьям, которые имеют, скажем, троих детей, и в зависимости от количества детей размер этой помощи будет разным», - отметил Маркосян.

Есть у них и еще несколько предложений, направленных на стимулирование рождаемости: увеличить размеры единовременной помощи по рождению и предусмотреть пособие по уходу за ребенком также для неработающих матерей. По словам Артака Маркосяна, все предложения осенью будут отправлены в аппарат премьер-министра. Есть также программа поддержки молодых людей, живущих в сельской местности, низкими процентными ставками, чтобы они могли начать в селе какое-нибудь дело.

«Если у молодого человека будет стабильный доход в селе, он, во всяком случае, подумает, прежде чем уезжать оттуда», - подчеркнул чиновник.

Глава управления демографии Минтруда подчеркивает: даже если эмиграция станет нулевой, внутренняя миграция опустошает села. Сейчас они исследуют Лорийскую область. В Мгарте, например, не осталось ни одной девушки, которая могла бы стать невестой не уехавшего из села молодого человека.