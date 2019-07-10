Электроснабжение постепенно восстанавливается – министерство

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении сообщает, что в электроэнергетической системе Армении произошли колебания частоты, в результате которых сработали защитные системы производственных систем.

Согласно сообщению, сначала отключился 5-й энергоблок Разданской ТЭС, а затем отключились Ереванская ТЭЦ и более мелкие производители электроэнергии.

«В настоящее время в системе нет колебаний частоты, стабильность восстановлена. Работы по восстановлению продолжаются, электроснабжение постепенно восстанавливается», - говорится в сообщении.

Министерство также отмечает, что будет создана рабочая группа для расследования причин аварии. «Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах», - отмечается в сообщении.