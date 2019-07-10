Никол Пашинян в правительственном здании принял Дональда Туска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в здании правительства страны принял председателя Европейского совета Дональда Туска.

Дональд Туск, напомним, в последний раз встречался с премьер-министром Армении в Брюсселе в марте этого года. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что в Европе ценят ценности и реформы, взятые на вооружение правительством Армении. Он заверил, что Брюссель и впредь будет поддерживать Армению.

Туск также планирует встретиться с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Отметим, что Дональд Туск начал свой визит в регион накануне. 9 июля в Баку он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Председатель Европейского совета 11 июля отбудет в Батуми, Грузия, где в четверг начинается международная конференция, посвященная 10-летию Восточного партнерства, в которой также примут участие премьер-министр Эстонии и министры иностранных дел восьми государств.