В аппарате премьер-министра будет создан офис представителя в ЕСПЧ

В аппарате премьер-министра Армении будет создан офис представителя в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Национальное собрание сегодня на внеочередном заседании обсудило и соотношением голосов 61 «за», 20 «против» и 16 воздержавшихся приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, в котором предлагается создать в аппарате премьер-министра административную должность со штатом полномочного представителя в ЕСПЧ и его офис.

Заместитель министра юстиции Артак Асатрян пояснил, что на протяжении многих лет полномочный представитель в ЕСПЧ работал по совместительству, а теперь Европейский суд ускорил коммуникацию с правительством Армении и возникла необходимость в создании вспомогательного офиса для него.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Арусяк Джулакян в части требований, предъявляемых представителю Армении в ЕСПЧ, искала и не нашла какого-либо упоминания об опыте.

Уже во время выступлений член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян заметила, что вполне естественно, что представитель ЕСПЧ должен владеть иностранными языками, но этого не достаточно.

Критику коллеги поддержал Геворк Петросян, заявив, что, согласно подобному проекту, любой студент, окончивший юридический факультет со средней успеваемостью, может претендовать на эту должность.

«Уважаемый господин заместитель министра, Вы говорите: «предполагается, что премьер-министр не пойдет на такое назначение». Давайте отойдем от того, кто премьер-министр, отойдем от личностей. Может быть, этот премьер не пойдет, а другой премьер пойдет», - подчеркнул Петросян.

Тарон Симонян от оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») в своем выступлении поставил вопрос: зачем нужно вывыдить структуру от Министерства юстиции и вводить ее в аппарат премьер-министра, когда весь мир движется в противоположной логике?

«Если этот подход сохранится, рано или поздно мы можем также ввести в аппарат премьер-министра и Службу принудительного исполнения судебных актов, и пенитенциарные учреждения, и так далее. Во всей системе управления у нас будут структурные проблемы», - отметил Симонян.

Государственный бюджет в результате этого проекта не будет обременен излишними кадрами и расходами, а имевшиеся в Минюсте штаты просто будут переведены в аппарат премьер-министра.

А на вопрос одного из депутатов о том, достаточна ли для выполнения этой работы зарплата в размере 500 тыс. драмов, замминистра ответил, что, по его субъективному мнению, не достаточна, но что поделать.