В этом году было выдано более 56 млн чеков ККА, что обеспечило около 146 млрд драмов налогооблагаемого оборота – глава КГД

Предусмотренное за год перевыполнение налоговых поступлений Комитет государственных доходов (КГД) осуществил за полугодие – примерно на 63 млрд драмов (около 132 млн долларов).

Председатель КГД Давид Ананян напомнил, что о перевыполнении еще 8 мая говорил премьер-министр Никол Пашинян, представляя 100 фактов о новой Армении.

Ананян заметил, что зафиксированный показатель вовсе не означает, что такая же тенденция должна продолжиться и в следующем полугодии. Кстати, именно благодаря этому перевыполнению правительство уже инициировало ряд программ. Например, в результате станет возможно обеспечить медицинское обслуживание для граждан до 18 лет в рамках госзаказа.

«Хорошо, что мы начинаем расходовать, плохо, что мы расходуем 25 млрд. Не 25 млрд должно быть израсходовано, а все 63 млрд. Чем раньше, тем лучше, чем эффективнее, тем лучше. Расходы обеспечивают оборот, и происходят экономические процессы», - отметил Ананян.

По словам главы КГД, за шесть месяцев этого года было выдано более 56 млн чеков контрольно-кассовых аппаратов, что обеспечило около 146 млрд драмов наголооблагаемого оборота.

«Количество чеков увеличилось более чем на 40%, и в плане декларируемых оборотов мы имеем рост более чем на 21%», - сказал Ананян.

Кстати, председатель КГД Давид Ананян сообщил, что с июня начались жесткие меры в отношении тех представителей шоу-бизнеса, которые не декларируют свдоходы.

«Для того, чтобы эти жесткие действия были более адресными, мы оцениваем поведение каждого певца и каждому певцу будем отправлять личные письма с приглашением в КГД на обсуждения. В личном письме будут отмечаться конкретные факты касательно их участия в мероприятиях, доходы от которых, на наш взгляд, не были задекларированы», - подчеркнул Ананян.

В центре внимания налоговых органов также находятся бензинозаправочные и газозаправочные станции. Ранее премьер-министр призвал оштрафовать газозаправочные станции, а затем возбудить против них уголовное дело, если и после штрафа они не будут выдавать чеки ККА.