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Армения

Завершен визит премьер-министра Армении в Сингапур

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Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сингапур завершен, во второй половине дня самолет премьер-министра отбыл в Ереван.

Сегодня состоялась встреча Пашиняна со спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином. Премьер-министр в своем слове подчеркнул, что есть существенные предпосылки для стимулирования экономического сотрудничества. Затем Никол Пашинян провел встречу с Советом по экономическому развитию Сингапура.

В эти дни Пашинян провел несколько встреч экономической направленности. Товарооборот между Арменией и Сигнапуром очень незначителен: в прошлом году он составил всего 2,2 млн долларов, из которых 1,5 млн долларов – импорт в Армению, и незначительная часть составила экспорт.

По итогам переговоров премьер-министров двух стран Армения и Сингапур подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах туризма, образования, охраны природы и соглашение об исключении двойного налогообложения.

Никол Пашинян выразил уверенность, что возможно стимулировать рост торговли и инвестиций с одной из наиболее экономически развитых стран мира – Сингапуром, поскольку за последний год в Армении были предприняты существенные шаги по борьбе с коррупцией, защите инвесторов, установлению правосудия. Пашинян подчеркнул, что Армения, как и Сингапур, находится в сложной или неблагоприятной геополитической обстановке, не обладает богатыми природными ресурсами, но сингапурское экономическое чудо возможно и в Армении, а сейчас государство все еще стоит на пороге стремительного подъема.

Утром Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян посетил Ботанический сад Сингапура. Там состоялась церемония присвоения имени новому виду считающейся национальным символом этой страны сингапурской орхидеи в честь Никола Пашиняна и Анны Акопян.

Сорт орхидеи «Ванда мисс Джоаким», также известный как «Сингапурская орхидея» или «Орхидея принцессы Алохи», получил свое название в честь армянского садовода Агнес Джоаким (Ашхен Овакимян), которая вывела этот сорт. Пашинян в ходе визита в Сингапур ранее принял участие в церемонии открытия скульптуры орхидеи «Ванда мисс Джоаким» на армянской улице Сингапура.

Напомним, что этот азиатский региональный визит Никол Пашинян начал с социалистического Вьетнама. Там по итогам переговоров на высшем уровне была достигнута договоренность о том, чтобы в ходе предстоящего осенью в Ереване заседания межправительственной комиссии принять решения об упрощении визового режима, развитии связей в сфере туризма, подписании соглашения об исключении двойного налогообложения. В рамках заседания также будет проведен армяно-вьетнамский бизнес-форум.

Товарооборот Армении с Вьетнамом сравнительно высок, а в последние годы наблюдается рост. В прошлом году Армения импортировала из Вьетнама товаров на 46 млн долларов, но экспорт из Армении во Вьетнам составил всего 0,5 млн долларов.

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