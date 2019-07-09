Опрос: правительство Армении продолжает пользоваться доверием большинства населения

Согласно Центру общественных опросов Международного республиканского института (МРИ), правительство Армении продолжает пользоваться доверием большинства населения.

Согласно опросам, большинство населения оптимистично настроено и в отношении будущего страны, несмотря на продолжающиеся в обществе опасения относительно экономики.

Более 60% опрошенных выразили желание, чтобы правительство проводило экономические и политические реформы не постепенно, а быстро.

72% опрошенных выразили доверие к институту премьер-министра, 60% считают, что страна идет по правильному пути.

«Несмотря на то, что последний показатель снизился на 12 пунктов, по сравнению с октябрем прошлого года, тем не менее, он является значительным выражением доверия к правительству. Другим свидетельством этого высокого уровня доверия является поддержка респондентов в проведении реформ. 59% опрошенных считают, что правительство прилагает достаточно усилий для борьбы с коррупцией. Несмотря на эти проявления оптимизма, в обществе есть также и ряд опасений», - говорится в сообщении центра.

При ответе на вопрос о самых больших провалах правительства респонденты чаще всего отмечают плохое управление (22%).

Опросы проводились в период с 6 мая по 31 мая 2019 года. В них приняли участие 1200 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше.