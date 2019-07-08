Акция протеста перед мэрией Еревана с требованием очистить Ереван от мусора

Сегодня утром группа граждан принесла ко входу в мэрию Еревана пакеты с 21-дневным зловонным мусором, собранным на проспекте Аршакуняц.

Бывший член Совета старейшин Еревана Сона Агекян вытряхивала из пакетов зловонные массы и обтирала ими стекла дверей муниципалитета.

«Сегодня состояние нашего города неутешительное. Уже ровно 10 месяцев, как в Ереване не проводятся никакие работы по уборке и вывозу мусора», - сказал Радио Азатутюн один из участников акции протеста.

Чуть позже на территорию прибыли полицейские и подвергли приводу восемь участников акции, в том числе и бывшего члена Совета старейшин, заместителя председателя общественной организации «Верховенство права и ценностей» Сону Агекян.

Единственным не подвергнутым приводу участником акции протеста у здания мэрии оказался гражданин Балбабян с адресованным мэру плакатом «Предвыборные обещания взлетели на воздух».

Примерно через три часа из отдела полиции «Кентрон» были отпущены восемь подвергнутых приводу граждан. Выяснилось, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

«Наша мера пресечения изменилась, но уголовное дело возбуждено. На меня надели наручники», - сказал один из подвергнутых приводу, Самвел Мовсисян.

Граждане, которые пришли к зданию мэрии, отмечали, что они месяцами сигнализируют о том, что вывоз мусора в городе осуществляется из рук вон плохо, и подобной акцией они пытаются достучаться до городских властей.

Сона Агекян охарактеризовала действия полиции как незаконные, заявив, что подвергнувшие их приводу сотрудники полиции применили насилие. «При задержании сотрудники полиции проявили неуважительное отношение. Сейчас я собираюсь обратиться в скорую помощь», - сказала она.

«Мы не совершили какого-либо заслуживающего преследования деяния», - заявили участники акции. Они планируют повторить то, что сделали утром: собрать мусор из разных районов столицы и принести его к зданию мэрии.

«Они сказали: вы можете сделать это снова, но мы снова вас подвергнем приводу», - передал слова полицейских Самвел Мовсисян.

По словам Соны Агекян, то, что произошло утром, вовсе не было неожиданностью, они периодически сигнализировали о том, что состояние с мусором в городе становится уже невыносимым.

Пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян все это назвал «ароматным перформансом» и напомнил, что компания «Санитек» является единственным в городе оператором по вывозу мусора.

Акоп Карапетян сообщил, что муниципалитет ищет решения по выходу из кризиса с помощью недавно учрежденного общинного предприятия. В сентябре ожидается прибытие около 20 машин. «Ожидается, что в течение июля часть из них будет здесь, и в течение августа уже будет заметна значительная разница по сравнению с сегодняшней ситуацией», - сказал он.

В мэрии не считают, что есть необходимость в повышении бдительности властей подобными акциями. По словам Карапетяна, они согласны с тем, что ситуация с вывозом мусора плохая, и они ищут решения.

А до того, как будут найдены решения, в разных районах города ереванцы, не спешащие на акции протеста, жалуются на скопившийся мусор.

А единственный оператор по вывозу мусора - компания «Санитек», на сегодняшний инцидент никак не отреагировала. Компания, в свою очередь, подала в суд на мэрию с требованием взыскания денег. В мэрии предполагают, что «Санитек» хочет получить те деньги, которые городская власть удержала у нее в качестве штрафов за плохо проделанную работу.

«Удержания и штрафы были наложены в соответствии с договором, аргументировано и задокументировано», - утверждает пресс-секретарь мэрии.

Сегодняшнее обращение мэрии к недовольным ереванцам звучит так: простите и вооружитесь терпением.