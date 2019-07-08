Повышение безопасности дорожного движения «требует комплексных решений»

В беседах с Радио Азатутюн водители высказывали мнение о том, что во избежание дорожно-транспортных происшествий, прежде всего, необходимо, чтобы Дорожная полиция усилила контроль.

«Как только у первых 10-15 водителей отберут водительские права, многие люди просто одумаются. Потому что ситуация, которая есть сейчас, просто неприемлема», - сказал Левон Арутюнян, имеющий 15-летний стаж вождения.

В то же время, Арутюнян заметил, что помимо строгого контроля необходимо повысить зарплату полицейским, а также выдавать им премии.

По словам водителя, в нашей стране при вождении нужно думать о безопасности всех участников дорожного движения. «Когда ты водишь машину в Армении, ты должен водить ее, думая за всех», - сказал он.

Соучредитель общественной организации «Друг водителя» Сергей Каграманян отметил, что число жертв дорожно-транспортных происшествий по сравнению с периодом январь-май прошлого года в этом году увеличилось на 8. «За прошедший месяц у нас было более 30 жертв. Все это говорит о глобальных проблемах дорожного движения, а не только о том, что водительские удостоверения раньше приобретались за деньги, о плохом асфальте или плохо видном знаке дорожного движения. Это требует комплексного решения», - сказал Каграманян.

По словам Сергея Каграманяна, неконтролируемость началась после произошедшей в прошлом году революции. «После амнистии, после нефиксирования ряда правонарушений, а также после ряда крылатых фраз премьер-министра, в результате чего все это более массово распространилось. Но, в то же время, должны отметить, что водительская этика не зависит от знаний о вождении. Приведу простейший пример: трехлетний ребенок знает, что на красный свет нужно остановиться, на зеленый продолжить движение. Или что после использования алкоголя нельзя садиться за руль. Но у нас все это происходит. Это в каком-то смысле даже демонстративный подход людей, они плевать хотели на закон, на государство, Конституцию, и они делают все то, что для них приятно и выгодно», - отметил он.

Для смягчения проблем Сергей Каграманян предлагает ряд решений: «Необходимы градостроительные решения, в результате чего у водителей будет мало возможностей для совершения нарушений. Для экзамена на вождение и водительской этики должны быть внедрены серьезные, действенные механизмы, нужны новые контролирующие подходы, потому что эти спидометры и видеокамеры, можно сказать, себя исчерпали».

Депутат правящей фракции «Мой шаг», бывший заместитель начальника Дорожной полиции Армен Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что сегодняшние силы и средства Дорожной полиции не соответствуют поставленным перед нею задачам. «Сегодня не секрет, что силы и средства Дорожной полиции не соответствуют сложившейся ситуации. И тот проект, согласно которому должна быть организована Патрульная служба, все это должно быть реализовано», - сказал он.

Отметим, что за прошедшие два дня произошли две крупные автомобильные аварии, в которых в общей сложности погибли 9 человек, еще 15 человек пострадали.